16.11.2016 Top hotel

Die erste Tochter des insolventen Unister-Konzerns ist verkauft worden. Mit dem Erwerbs von kurz-mal-weg.de baut der Wellness- und Gesundheitsreisen-Anbieter Fit Reisen sein innerdeutsches Reisegeschäft aus. Geplant ist, die Marke sowie das Buchungsportal beizubehalten und das aktuelle Geschäft weiter auszubauen.

Durch die geplante Zusammenarbeit beider Unternehmen erwartet Fit Reisen einen substanziellen Wachstumsschub für www.kurz-mal-weg.de und für www.fitreisen.de. Fit Reisen hat sich in den vergangenen Jahren konsequent auf Zukunft ausgerichtet: Relaunch-Expertise auch für die mobile Nutzung, Internationalisierungs-erfahrung von SpaDreams in 15 neue Quellmärkte und die langjährige Beratungskompetenz sollen das Geschäft auch bei kurz-mal-weg.de ankurbeln.

Andersherum holt sich Fit Reisen durch den Neuerwerb Wissen in den Bereichen Web/Online-Plattform und Travel-Technology ins Haus. Interessant ist die neue Konstellation auch für Partner, wie Hotels und Reisebüros: Die Zusammenarbeit soll unverändert und gemäß der Fit Reisen-Leitlinien partnerschaftlich bleiben. Aber dank Synergien ist für die Hotels interessantes Neugeschäft zu erwarten. Ob die erweiterte Produktpalette auch für Reisebüros buchbar sein wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten.

Bedingt durch die Insolvenz der Unister-Gruppe musste auch kurz-mal-weg.de in den letzten Wochen unter Insolvenzbedingungen geführt werden. Der Geschäftsbetrieb wird nun in die in die neugegründete KMW Reisen GmbH überführt, eine hundertprozentige Tochter der FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH (Fit Reisen). Zu den bisherigen Standorten Frankfurt und Hamburg kommt Leipzig hinzu. Die Unternehmensgruppe wächst damit auf rund 100 Mitarbeiter. Die von Unister bereits fertig ausgearbeiteten Pläne für einen Börsengang von kurz-mal-weg will Fit Reisen vorerst nicht weiter verfolgen.