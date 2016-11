Hotelmarkt Deutschland: Zuwachs für Büsum

16.11.2016 Top hotel

Wie geplant wird das Richtfest für das Hotel Küstenperle in Büsum im Januar 2017 stattfinden, die Eröffnung des Vier-Sterne-Hauses folgt im Sommer. Neuen Wind in die Büsumer Hotellerie will auch das Lighthouse von Jens Sroka bringen.

Ab Juli 2017 steht das 92-Zimmer-Strandhotel für Gäste offen, das Soft-Opening der Küstenperle erfolgt im Juni. Zur Auswahl stehen Zimmer in fünf verschiedenen Kategorien; dazu gehören zum Beispiel die beiden Wellness-Suiten mit Blick über das Meer, privater Sauna, freistehender Badewanne und 30 Quadratmeter großer Terrasse. Darüber hinaus wird das Haus drei variable Veranstaltungsräume für bis zu 250 Personen anbieten.

Speziell für Familien gibt es ein Spielzimmer im Haus sowie einen Spielplatz. Außerdem sind Freizeitaktivitäten wie Wattwanderungen und Kite-Surfkurse möglich. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, unseren Gästen einen entspannten und zugleich spannenden Aufenthalt an der Nordsee bieten zu können“, so das zukünftige Führungstrio um Isa und David Schneider sowie Andrea Kahlke. Gastgeber sind Isa und David Schneider während Andrea und Jürgen Kahlke, Isas Eltern, als Geschäftsführende Gesellschafterin und Berater fungieren.

Noch ein Newcomer: Lighthouse Büsum

Nach seinen jüngsten BeachMotel- und Bretterbuden-Projekten in Heiligenhafen steht für Jens Sroka mehr und mehr das künftige Vier-Sterne-Plus-Hotel Lighthouse im Fokus. Thematischer Anknüpfungspunkt ist dort der benachbarte Hafen. Entstehen soll der Newcomer im jetzigen Vitamaris-Komplexes zwischen Deich und Museumshafen; geplant sind rund 100 Zimmer und acht Suiten.