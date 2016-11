Mental-Check bei Gästen und Mitarbeitern: Corinthia London stellt Neurowissenschaftlerin ein

16.11.2016 Top hotel

Ziel ist die Erforschung des menschlichen Gehirns. Aus diesem Grund beschäftigt das Luxushotel in der britischen Hauptstadt eine hauseigene Neurowissenschaftlerin, die die mentale Belastbarkeit mehrerer ausgewählter Hotelmitarbeiter sowie treuer Geschäftsreisender untersuchen wird. Zudem erklärt die Expertin in Vorträgen, warum Psychopathen, Narzissten und Soziopathen häufig in Führungspositionen anzutreffen sind.

Dr. Tara Swart, preisgekrönte Autorin und Dozentin am MIT Boston, wird analysieren, wie diese mit Stress umgehen, und daraus am Ende der Residenz eine spezielle Studie zur Leistung des Gehirns erstellen. Alle Teilnehmer erhalten zudem Tipps zur Verbesserung ihrer Gehirnleistung, um auf diese Weise ihr Potenzial auf der Arbeit und in der Freizeit optimal auszuschöpfen. Die Empfehlungen beziehen sich auf die Bereiche Schlaf, Wasserhaushalt, Ernährung, Sport und Achtsamkeit.

Gäste und Besucher des Corinthia Hotels London können während des 13-monatigen Residenzprogramms ihre Gehirnleistung optimieren, indem sie ein eigens kreiertes Paket zur Förderung der Gehirnleistung testen. Das Paket versorgt das Gehirn mit einer Zusammenstellung wichtiger Nährstoffe, die die Neubildung, den Schutz und die Reparatur von Gehirnzellen unterstützt; gleichzeitig wird das Gehirn dank einer Auswahl von Hirnleistungs-Drinks mit Flüssigkeit versorgt, was die mentale Leistungsfähigkeit verbessert. Zusätzlich werden die fünf Sinne bei einer zweistündigen, auf der Yoga-Nidra-Technik beruhenden Achtsamkeitsmassage im hoteleigenen ESPA Life Spa verwöhnt. Ziel ist es, mittels Atem- und Visualisierungstechniken Stress zu reduzieren und die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Zudem soll in den Hotelzimmern gezielt dafür gesorgt werden, dass Gäste ungestörten Schlaf finden, um das glymphatische System - das Entsorgungssystem des Gehirns - bei seiner lebenswichtigen nächtlichen Arbeit zu unterstützen.

Im Laufe des Jahres wird Dr. Tara Swart darüber hinaus vier Vorträge halten, um zu erklären, wie sich die Hirnforschung auf Themen wie Politik, Technik und Wirtschaft anwenden lässt. In einem Vortrag wird sie darauf eingehen, weshalb Psychopathen, Narzissten und Soziopathen häufig in Führungspositionen anzutreffen sind.

Die Neurowissenschaften nehmen eine Vorreiterstellung bei der Erforschung der Frage ein, wie das Gehirn das Verhalten und die kognitiven Fähigkeiten beeinflusst; dies wird letztlich zu einem grundlegend anderen Verständnis davon führen, wie das Gehirn funktioniert und warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. Die wegweisende Forschung von Dr. Tara Swart verhilft Führungskräften von einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu Wettbewerbsvorteilen, indem sie den Gesundheitszustand ihres Gehirns untersucht und verbessert. Auf diese Weise können mentale Belastbarkeit und geistige Spitzenleistungen erreicht werden.