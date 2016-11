Hotelmarkt Italien: Oliver Winter expandiert mit A&O nach Venedig

16.11.2016 Top hotel

Direkt am Hauptbahnhof Mestre in Venedig entsteht ein Haus der Budgetkette A&O Hotels and Hostels. Es soll nicht das letzte Projekt des Unternehmens in Italien bleiben.

Die Eröffnung des A&O Venedig Mestre ist für Juli 2017 geplant. Das 300-Zimmer-Haus erhält, ganz im italienischen Stil, einen Arkadengang, der sich in einer hohen Lobby und Rezeption fortsetzt. Im Corporate Design gehalten, repräsentiert der Newcomer den neuen Look der A&O-Gruppe: modern, schlicht, mit hochwertiger, zeitloser Ausstattung. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 20 Millionen Euro.

Die Gruppe fokussiert sich auf Kurzreisen sowie Schul- und Unifahrten und rechnet mit durchschnittlich 85 Prozent Zimmerauslastung am neuen Standort. Das A&O Venedig Mestre dient der Marke zudem als Sprungbrett, schon jetzt sind weitere Projekte in Italien in Planung.