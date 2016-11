Worldwide Hospitality Awards 2016: Doppelter Erfolg für Deutsche Hospitality

16.11.2016 Top hotel

Erfolgreicher Abend für die Deutsche Hospitality am Montag in Paris: Bei den diesjährigen Worldwide Hospitality Awards erhielt die internationale Hotelgruppe gleich zwei Auszeichnungen, unter anderem für das Jaz in the City-Kozept.

Für ihre überzeugende Gesamtperformance in den Bereichen Entwicklung, Innovation, Personal und Commercial im letzten Jahr wurde die Deutsche Hospitality mit dem „Grand Prix Hospitality ON“ geehrt. Jaz in the City ging als Sieger in der Kategorie „Best Brand Marketing Operation“ hervor.

azu Puneet Chhatwal: „Wir sind sehr stolz auf die Anerkennung und fühlen uns geehrt. Hinter Deutsche Hospitality stehen Hoteliers, die mit Leidenschaft und Herzblut bei der Sache sind und deren tagtäglicher Einsatz hier auf wunderbare Weise honoriert wird. Wir haben in den letzten Monaten viel bewegt und unser Unternehmen neu ausgerichtet. Die Auszeichnungen bestätigen, dass wir den richtigen Weg gehen – kurz nach dem Launch unserer neuen Dachmarke freuen wir uns über diesen großartigen Zuspruch.“