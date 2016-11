Kooperationen: Romantik zeichnet die besten Auszubildenden aus

16.11.2016 Top hotel

Die Romantik Hotels & Restaurants haben ihre besten Auszubildenden feierlich geehrt. Bei der Jahrestagung der über einhundert deutschen Romantik-Hotels in in Stralsund zeichnete der Zusammenschluss Nachwuchskräfte mit dem begehrten Preis der Kooperation aus.

„Wir sind stolz auf Ihre Leistung und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft bei Romantik“, so Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Kooperation. Die Nachwuchskräfte können sich neben Urkunden über wertvolle Gutscheine, Sachpreise und Geschenke freuen. Edelkamp: „Ausbildung wird bei Romantik großgeschrieben. Die Häuser stehen für die exzellente Ausbildungsqualität in der privaten Hotellerie in Deutschland.“ Die Auszubildenden nehmen an europaweiten Austauschprogrammen teil, besuchen vielfältige Weiterbildungsformate und profitieren von Vergünstigungen bei Reisen oder Einkäufen.

Die 10 besten Auszubildenden:

Alexander Nischke, Restaurantfachmann, Romantik Hotel Bülow Residenz, Dresden

Jana Schäfer, Restaurantfachfrau, Romantik Jugendstilhotel Bellevue, Traben-Trarbach

Mario Zäh, Koch, Treschers Romantik Schwarzwaldhotel, Titisee-Neustadt

Teresa Oberle , Köchin, Romantik Hotel Bülow Residenz, Dresden

Konrad Lehel, Koch, Romantik Hotel Goldene Traube, Coburg

Rudolf Zipperer, Koch, Romantik Hotel Zur Schwane, Volkach

Hanna Watermann, Hotelfachfrau, Romantik Hotel Hof zur Linde, Münster

Katharina Heublein, Hotelfachfrau, Romantik Hotel Goldene Traube, Coburg

Lisa-Marie Hennrich, Hotelfachfrau, Romantik Hotel Linslerhof, Überherrn

Nadine Sikinger, Hotelfachfrau, Romantik Hotel Sackmann, Baiersbronn