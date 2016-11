Auszeichnung: Roland Mack folgt Walt Disney in die „Hall of Fame“

16.11.2016 Mathias Hansen

Der Weltverband der Freizeitindustrie hat den Gründer und Inhaber des Europa-Park mit der höchsten Auszeichnung, die der Weltverband der Freizeitindustrie zu vergeben hat am 15. November 2016 geehrt. Damit befindet sich Roland Mack auf Augenhöhe mit prägenden Gesichtern der Branche wie Walt Disney.

Im Rahmen der weltgrößten Fachmesse, der IAAPA Attractions Expo in Orlando, würdigte Paul Noland, Präsident des Weltverbandes, Roland Mack. Er betonte, dass kaum ein Unternehmer der Freizeitbranche zu mehr Erfolg und Anerkennung gelangt wäre.

Bereits 2012 war Roland Mack als erster Deutscher zum Präsidenten des Internationalen Verbandes der Freizeitindustrie berufen worden.

Die Erfolgsgeschichte begann bereits im 18. Jahrhundert mit dem Wagenbau, 1870 erfolgte der Sprung ins Schausteller- und Karussellbaugeschäft. Nach dem Bau der ersten Achterbahn 1921, konstruierte Mack Rides 1951 die erste Bobbahn aus Holz; nur ein Jahr später wagte das Unternehmen den Schritt über den Atlantik in das US-Geschäft.

Unter Franz Mack wurde der heutige Herstellerbetrieb zum Weltunternehmen. Auch er wurde bereits im Jahr 2005 als einer der „Pioniere für den internationalen Erfolg der Freizeitparks“ in die Hall of Fame aufgenommen. Der Einstieg ins Freizeitparkgeschäft erfolgte 1975 mit der Gründung des Europa-Park in Rust, der unter anderem eine Art Schaufenster für die hauseigenen Produkte sein sollte. Unter der Leitung von Franz Mack und seinen Söhnen Roland und Jürgen entstand eine optimale Kombination aus Parkanlagen, Unterhaltung, Kultur und Nervenkitzel der Fahrgeschäfte – fast alle gebaut von der Mutterfirma Mack Rides in Waldkirch, die seit nunmehr über 235 Jahren erfolgreich Fahrgeschäfte und Karussells herstellt.

Dank innovativer Neuentwicklungen trifft das badische Familienunternehmen punktgenau den Nerv der Branche. Die weltweit einmalige Verbindung von Herstellerbetrieb und Freizeitparkbetreiber befähigt die Familie Mack zu praxisnahen und qualitativ hochwertigen Produkten. Heute zählt Mack Rides zu den führenden Unternehmen im Bereich Freizeitpark-Attraktionen.