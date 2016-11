Hotelmarkt London: Neuer Luxus-Player mit kulinarischen Highlights

Bildquelle: Four Seasons London at Ten Trinity Square Lounge Bar Rotunda / Four Seasons

15.11.2016 Top hotel

Ende Januar 2017 ist es soweit: Das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square öffnet seine Pforten. Zum Haus gehört das erste Londoner Restaurant der Meisterköchin Anne-Sophie Pic.

100 Zimmer und 41 Privatresidenzen sind in dem ehemaligen Baudenkmal der englischen Hauptstadt entstanden. Für Veranstaltungen stehen Räumlichkeiten für bis zu 200 Personen bereit, dazu kommen ein Spa- und Fitnessbereich sowie ein Innenpool. Das Domizil verfügt über zwei Restaurants und eine Lounge-Bar. Eines der Restaurants ist das La Dame de Pic, das erste Restaurant im Vereinigten Königreich der französischen Köchin Anne-Sophie Pic, die mit drei Michelin Sternen ausgezeichnet wurde.

Des Weiteren gibt es ein asiatisches Restaurant sowie die Lounge Bar Rotunda (Foto) unter der Kuppel des Gebäudes. „Es gibt so viele wirklich gute Restaurants in London, daher möchten wir den Gästen Konzepte präsentieren, die einzigartig und von höchster Qualität sind“, äußert sich Director of Food and Beverage Antoine Corneille, der zuletzt die kulinarische Leitung des Four Seasons Hotel George V, Paris innehatte.

Die Vergangenheit des Baudenkmals als Sitz der Port of London Authority spiegelt sich in den maritinen Details der Architektur und Inneneinrichtung wider. Ebenfalls Teil des Gebäudes, aber unabhängig vom Hotelgeschäft, ist ein Private Members Club, den Four Seasons gemeinsam mit Chateau Latour und Reignwood eröffnet.

Im Herzen Londons gelegen, ist Ten Trinity Square nur wenige Meter vom Tower of London und einige Gehminuten von St. Paul’s Cathedral entfernt. Das Finanzzentrum Canary Wharf und das berühmte West End sind ebenfalls gut zu erreichen. Neben dem London at Ten Trinity Square ist Four Seasons in Großbritannien bereits mit dem London at Park Lane, sowie dem auf dem Land gelegenen Four Seasons Hampshire vertreten.