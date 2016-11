15.11.2016 Top hotel

Die Restaurantkritiker des Gault & Millau sehen in deutschen Spitzenküchen einen Trend zur „Reduktion auf das Wesentliche“, für die sich New Yorker Köche einsetzten. So verzichten auch immer mehr Köche in Deutschland auf endlose Menüs oder Luxusprodukte. Mit Anreas Krolik aus dem Restaurant „Lafleur“ wurde in der aktuellen Ausgabe ein "Koch des Jahres gewählt", der die Gäste "durch seine vielschichtigen Geschmacksharmonien in neue Welten führt".

Er bietet jedem Gast das Optimum an Geschmack und profiliert sich dabei nicht nur als feinfühliger Aromenjongleur, sondern auch als einer der besten Gemüseköche Deutschlands“, urteilen die Tester.

An der Spitze der kulinarischen Hitparade des Gault Millau stehen mit 19,5 Punkten:



• Klaus Erfort vom „GästeHaus“ in Saarbrücken „zeigt in seinem Status, oft kopiert, aber nicht erreicht zu werden, ein derartiges Gespür für Aromenkombinationen, Konsistenzen und Betonung des Eigengeschmacks der Produkte, dass es fast schon überirdisch wirkt“.



• Christian Jürgens von der Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee „überrascht in seinen bei aller Geschmackstiefe auch sehr bildhaft, als Fest der Ästhetik dargebotenen Gerichten die Gäste gern mit Illusionen wie dem täuschend echt nachgebildeten Apfel. der Blutwurst, Gänseleber, Silberzwiebelchen und Apfelconfít enthält.“



• Helmut Thieltges vom Waldhotel Sonnora in Dreis bei Wittlich (Südeifel) „bekommt seine Inspirationen in erster Linie durch die Qualität der von ihm verwendeten Produkte. Für ihn kommt nur das Allerbeste infrage, Einkaufspreise spielen dabei keine Rolle“.



• Joachim Wissler vom Vendôme in Bergisch Gladbach bei Köln „entwirft scheinbar unbeirrt von kulinarischen Trends und bar ieder verkrampften Stilistik oder hyperkreativen Waghalsigkeit in seinem Geschmacksuniversum mit allerhöchster Präzision seinen ganz eigenen Küchenstil“.



• Harald Wohlfahrt von der Schwarzwaldstube in Baiersbronn (Schwarzwald) „hat die Größe und Erfahrung erreicht, sich als Kochkünstler zurückzunehmen und nichts anderes zu wollen, als dem großen Produkt die beste Bühne zu bereiten“.

Die Auszeichnungen im Überblick:

- Koch des Jahres: Andreas Krolik, Restaurant «Lafleur», Frankfurt

- Aufsteiger des Jahres: Thomas Schanz, «Restaurant Schanz», Piesport an der Mosel

- Entdeckung des Jahres: Felix Schneider, «Sosein», Heroldsberg bei Nürnberg

- Gastgeber des Jahres: André Macionga, Restaurant «Tim Raue», Berlin

- Sommelier des Jahres: Marco Franzelin, Restaurant «Vendôme», Bergisch Gladbach bei Köln

- Pâtissier des Jahres: Stefan Leitner, Restaurant «Bareiss», Baiersbronn (Schwarzwald)

- Gastronom des Jahres: Stefan Hermann, Restaurant «Bean & Beluga», Dresden

- Hotelier des Jahres: Frank Nagel, Restaurant „Weissenhaus Grand Village Resort & Spa“, Wangels an der Ostsee