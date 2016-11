Hotelmarkt International: Hyatt kündigt vier Hotels in Pakistan an

15.11.2016 Top hotel

Hyatt Hotels hat Mitte November Expansionspläne öffentlich gemacht. Die internationale Hotelgruppe wird in den kommenden Jahren ihre Marken Grand Hyatt und Hyatt Regency in Pakistan ausbauen. Für diese vier Hotels wurden bereits Managementverträge unterzeichnet: Grand Hyatt Islamabad, Hyatt Regency Karachi, Hyatt Regency Lahore und Hyatt Regency Rawalpindi.

Eigentümer der vier Hotels ist das Unternehmen Bahria Town, einer der größten privaten Entwickler auf dem asiatischen Markt. „Diese vier neuen Hotels in Pakistan sind der Beleg für die internationale Anziehungskraft der Marken Grand Hyatt und Hyatt Regency“, so Peter Norman, Senior Vice President, acquisitions and development – Europe, Africa, and Middle East (EAME) and Southwest Asia for Hyatt.

Das Grand Hyatt Islamabad wird über 400 Zimmer, sieben F&B Outlets, zwei Ballsäle sowie Spa- und Fitnesseinrichtungen verfügen. Das Hotel wird außerdem das erste Golf-Resort einer internationalen Marke in Pakistan sein. Die Anlage befindet sich 30 Minuten vom Stadtzentrum der pakistanischen Hauptstadt entfernt und soll 2023 eröffnen.

Für dasselbe Jahr ist das Opening des Hyatt Regency Karachi geplant. Es soll etwa 200 Zimmer bieten, eine Lobby-Lounge, drei Restaurants und mehr als 1.600 Quadratmeter flexibel nutzbare Meeting- und Event-Flächen.

Das Hyatt Regency Lahore soll bereits 2021 fertiggestellt sein und besondere Möglichkeiten für Feiern jeder Art bieten. Neben einem Privatclub mit Restaurants, Tennisplätzen und Eventräumen werden weitere Services und Angebote zur Verfügung stehen.

In Rawalpindi soll 2022 ein Hyatt Regency eröffnen. Das 165-Zimmer-Hotel verfügt dann über mehrere F&B Outlets und mehr als 1.100 Quadratmeter flexibler Veranstaltungsfläche.