Neueröffnungen: Die Algarve bekommt ein W Hotel

14.11.2016 Top hotel

Das Designhotel bei Albufeira wird in Zusammenarbeit mit Nozul Algarve S. A. entwickelt und überblickt die atemberaubende Küste und die Wellen des Atlantischen Ozeans. Es ist inzwischen das dritte W Escape, das in Europa an den Start geht.

Unter W Escape hat die Starwood-Marke ein neues Portfolio von W Hotels in Ski-, Strand- und Entertainment-Destinationen entwickelt; der Newcomer in Portugal soll seine Pforten 2018 öffnen.

„Dieses Strandparadies ist die perfekte Kulisse für das führende Design, die einzigartige Cocktailkultur und den unvergleichlichen Esprit der Marke W“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide. „Das W Algarve liegt auf einem der beeindruckendsten Küstenstreifen der Welt und wird alles verkörpern, was ein W Escape ausmacht; die Resorts versprechen atemberaubende Eindrücke und gewagtes Design mit einer gesunden Dosis Ausgelassenheit.“



Das W Algarve erstreckt sich über ein 250.000 Quadratmeter großes Küstenareal im Zentrum der Algarve und ist ein magischer Ort, an dem außergewöhnliche Erlebnisse auf die Gäste warten. Bis ins Detail ist das Escape darauf ausgerichtet, die lokalen Szenegänger zu begeistern: mit seinem elektrisierenden Stil, dem eleganten, innovativen Design und einem Event-Kalender voller exklusiver W Happenings, die aktuelle und kommende Trends in Sachen Mode, Musik und Design zeigen werden. Das Hotel wird über 134 stylische Zimmer und Suiten verfügen, darunter zwei Extreme WOW Suiten, Ws Interpretation der Präsidentensuite.