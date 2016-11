Tourismus: Thomas Cook vergrößert eigenes Hotelportfolio

Bildquelle: Ocean Beach Club Cyprus by Sunwing

14.11.2016 Top hotel

Der Touristikkonzern Thomas Cook wird in den kommenden zwei Jahren mindestens 14 weitere Hotels unter seinen eigenen Hotelmarken eröffnen, darunter ein drittes Hotel der exklusiven Familienmarke Ocean Beach Club by Sunwing. Weitere neue Hotels gehören etwa zu den Marken Casa Cook, SENTIDO und smartline.

Der neue Ocean Beach Club by Sunwing entsteht auf Zypern – die bestehenden Hotels der Marke befinden sich auf Gran Canaria und Kreta. Bei Casa Cook kommen zwei Hotels dazu: Auf Kos und auf Mallorca. So wird der Erfolg des im Mai 2016 eröffneten ersten Casa Cook-Hotels (Rhodos) fortgesetzt. In Italien öffnet erstmals ein Thomas Cook Hotel – ein SENTIDO auf Sizilien.

Mit der Budget-Hotelmarke smartline expandiert Thomas Cook außerdem erstmals im Indischen Ozean: Auf die Malediven-Insel Eriyadu wird es künftig das smartline Eriyadu geben. Eine weitere Neuerung: Da die in Skandinavien äußerst beliebten Thomas Cook-Marken Sunwing (Familienhotels) und Sunprime (Erwachsenen-Hotels) auch bei mitteleuropäischen Gästen sehr gut ankommen, wird der Konzern die Kontingente in seinen europäischen Quellmärkten erhöhen – auch in Deutschland.

Weitere Hotels sind das auf Teneriffa eröffnete Sunprime Ocean View, zwei Häuser (Sunwing und Sunprime) auf der Kapverden-Insel Sal (Wintersaison 2017/18) sowie neue Hotels in Bulgarien, Kroatien, Spanien, in der Türkei und Zypern. Ein bestehendes SENTIDO Hotel in Bulgarien wird komplett renoviert und eröffnet im Sommer 2017 als SENTIDO Marea. Das Thomas Cook-Hotelportfolio umfasst im Sommer 2017 rund 190 Hotels.

Strategische Ziele



Neben der Erhöhung der Kundenloyalität ist die Ansprache der nächsten Urlauber-Generation ein strategisches Ziel des Konzerns. Mit der neuen Boutique-Hotelmarke Casa Cook hat Thomas Cook eine neue Kundengruppe erreicht: 90 Prozent aller Gäste des ersten Casa Cook-Hotels waren vorher noch nie Kunde der Thomas Cook-Veranstalter. Die Marke erzielt außerdem die höchsten Kundenzufriedenheitswerte aller eigenen Hotelmarken.

Peter Fankhauser, Vorstandsvorsitzender der Thomas Cook Group: „Unsere Strategie für profitables Wachstum basiert darauf, dass wir unseren Gästen das beste Urlaubserlebnis bieten und sie als loyale Kunden binden. Indem wir deutlich in erstklassigen Service und eigene Hotelmarken investieren, haben wir die Chance, das Kundenerlebnis noch stärker positiv zu beeinflussen. Dass sich unser Investment lohnt, zeigt die gestiegene Zufriedenheit unserer Kunden. Und der Erfolg unserer neuen Hotelmarke Casa Cook beweist, dass es sich auszahlt, neue Wege zu gehen.“