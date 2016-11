Roomers Baden-Baden: Italienisches Design im Kurort

11.11.2016 Top hotel

Ein Luxus-Lifestyle-Hotel in der Kurstadt Baden-Baden – das ist kein Widerspruch, sondern eine konsequente Entwicklung für einen Ort mit großem Potenzial. So sehen es die Macher der Frankfurter Gekko Group, die das Konzept an den neuen Standort angepasst haben, mit viel Licht, natürlichen Materialien und überraschenden Details im neu eröffneten Roomers in Baden-Baden.

Von den Planungsskizzen an haben die Gekko-Geschäftsführer Alex Urseanu und Micky Rosen neue Hotel mitgestaltet, das Mitte Oktober eröffnete – als erstes Luxus-Lifestyle-Hotel der Festspielstadt. Der erste Neubau der Frankfurter Gruppe liegt im nördlichen Teil der Stadt, nur wenige Meter von Deutschlands größtem Festspielhaus entfernt.

Im Vergleich zu früheren Projekten in Bestandsimmobilien mussten sie hier »relativ wenig Kompromisse eingehen«, so Urseanu. Ermöglicht hat das unter anderem Bauherr und Vermieter Franz Bernhard Wagener. Dieser sei, so Urseanu, ein Schöngeist, der Baden-Baden liebt und für den das Roomers eine Herzensangelegenheit sei.

So verwundert es nicht, dass das kreative Team über einen Wettbewerb einen weiteren Profi für das Projekt gewinnen konnte: Der italienische Star-Designer Piero Lissoni zeichnete für das Interieur des jüngsten Roomers verantwortlich. Der für ihn typische, eklektische Stil wird in den 130 Zimmern und Suiten durch die minimalistische Einrichtung in Naturtönen und -materialien deutlich.

