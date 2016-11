Umfrage: Restaurantgäste wollen mehr Technik

11.11.2016 Top hotel

Wenn es um den Einsatz von Technologie in der Gastronomie geht, darf es für den deutschen Restaurantbesucher gerne eine Portion mehr sein, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Wie könnte dies umgesetzt werden?

Ein Szenario aus der nicht allzu fernen Zukunft: Gäste erhalten automatisch neue Restaurant-Empfehlungen anhand ihrer vorherigen Bestellungen in anderen Lokalen. Diese Empfehlungen werden direkt auf das Handy versandt, sodass Gäste bereits im Vorfeld ihren Wunsch-Tisch im favorisierten Lokal auswählen können. Digitale Speisekarte präsentieren zudem online anhand von 360-Grad-Videos eine Auswahl an Gerichten. Zu futuristisch, um es in Zukunft zu realisieren? Das sehen viele Gäste anders, wie eine Umfrage von Bookatable zeigt:

Bezahlung von morgen: kontaktlos, schnell, diskret

Technik sollte für einen Großteil der Befragten vor allem dazu beitragen, das Essengehen mehr genießen zu können, ohne dabei auf organisatorische Kleinigkeiten zu achten. So sind sich 62 Prozent einig, dass die Bezahlung eher ein notwendiges Übel ist, das durch technologische Errungenschaften erleichtert werden kann: Die Einführung von Mobile Payment, also die Bezahlung per Smartphone, empfinden 44 Prozent als hilfreichen Fortschritt. Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) würden die Möglichkeit schätzen, mit einem digitalen Bonuskarten-System im Restaurant sowohl Punkte für Prämien zu sammeln als auch kontaktlos zu bezahlen. 53 Prozent sind der Meinung, dass einer der Hauptvorteile neuer Technologien eine schnellere Bezahlung ist, da beispielsweise die Rechnung automatisch nach den zugehörigen Bestellungen gesplittet werden kann.

Digitale Grenzen: Persönlicher Service vor Technik

Trotz aller Freude an technologischen Neuerungen: der persönliche Service, da sind sich 86 Prozent der Befragten einig, ist nach wie vor ein sehr wichtiges Element des Restaurantbesuchs. Daher können sich auch nur acht Prozent vorstellen, anstelle einer menschlichen Bedienung einen digitalen Avatar zu haben, der auf einem Tablet-PC durch die Speisekarte führt und Empfehlungen ausspricht. Selbst die Aussicht, sich dank Roboter oder virtueller Servicekräfte nicht mehr über unhöfliches oder unprofessionelles Personal ärgern zu müssen, kann nur ein Viertel der Befragten begeistern. Dann doch lieber ein „echter“ Mensch. Weitere 19 Prozent wollen auch ihre Bestellung bei einem leibhaftigen Kellner abgeben und nicht per App, auch wenn dies vielleicht mal länger dauern könnte.

Marketing-Chance: Gäste wünschen sich passende Empfehlungen basierend auf ihren Daten

Im Grunde begrüßt der Gast an technischen Features alles, was die eigene Persönlichkeit und die eigenen Wünsche beim Restaurantbesuch berücksichtigt. So wünschen sich 28 Prozent, dass Restaurants Angebote für Gäste wie Apps oder WLAN stärker integrieren. Ein Fünftel der Befragten möchte zukünftig auch automatisch Restaurant-Empfehlungen auf der Basis ihrer Bestellungen aus anderen Lokalen erhalten. Ein fest installiertes Tablet an jedem Sitzplatz, auf dem Gäste im Netz surfen können, finden 18 Prozent sehr verlockend. 17 Prozent der Gäste hätten auch gern einen Zugang zu einer Live-Kamera in die Küche oder an die Bar, damit sie sehen können, wie ihre Speisen und Getränke zubereitet werden.

Digitale Speisekarten

Digitale Speisekarten, auf denen Gäste durch das Menü navigieren sowie Empfehlungen erhalten, finden zwölf Prozent der Befragten ansprechend. 70 Prozent gaben an, dass sie durch eine attraktive digitale Präsentation der Speisen, zum Beispiel in Form von 360-Grad-Videos, eher bereit wären, auch mal etwas Neues zu probieren. Bei der jüngeren Generation der 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 80 Prozent. Bei der multimedialen Darstellung möchten Gäste vor allem herausfinden, wie groß die eigentliche Portion sein wird, welche Zutaten verwendet werden und gerne auch, wie die Speisen zubereitet werden. Dies zeigt: Der Gast ist neugierig und möchte selbst bestimmen. Anstatt einfach ein Gericht zu bestellen und zu genießen, wünschen sich immer mehr Gäste zusätzliche Hintergrundinformationen.

