Hotelmarkt International: Ritz-Carlton kündigt erstes Hotel in Neuseeland an

10.11.2016 Top hotel

The Ritz-Carlton Hotel Company hat einen Managementvertrag mit NDG Asia Pacific Ltd. abgeschlossen und wird damit das erste Hotel der Gruppe in Neuseeland eröffnen. Das Opening in der Küstenstadt Auckland auf der Nordinsel ist für 2019 geplant.

Das 300-Zimmer-Hotel entsteht im Stadtzentrum am Ufer der Shoal Bay und bietet einen 360-Grad-Ausblick auf die zwei Häfen. Zwei Fine-Dining-Restaurants, ein Café und zwei Ballsäle ergänzen das Angebot des Luxus-Hotels.

„Wir haben lange darauf hingearbeitet, Ritz-Carlton nach Neuseeland zu bringen, und wir haben geduldig auf den richtigen Partner für dieses Projekt gewartet“, so Hervé Humler, President und Chief Operating Officer, The Ritz-Carlton Hotel Company.