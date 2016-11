prizeotel-Expansion mit Rezidor / Pilotprojekt in Bern: Marco Nussbaum sieht großes Potenzial in der Schweiz

prizeotel-Expansion mit Rezidor / Pilotprojekt in Bern

10.11.2016 Top hotel

Der Founder und CEO von prizeotel gab heute bekannt, dass Ende 2019 in Bern das erste Schweizer Hotel der Marke mit 188 Zimmern eröffnet werden soll. Neben Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern gehört auch die Schweiz zu den primären Zielmärkten von Rezidor / prizeotel.

„Wir sind überzeugt, dass der Schweizer Markt für uns sehr interessant ist. Mit der Kombination von Design, technischen Innovationen, Toplage und sehr attraktiven Preisen können wir in Bern und künftig auch anderen Schweizer Städten eine Nische besetzen, die mit Sicherheit auf eine große Nachfrage treffen wird«, so Nussbaum zum Pilotprojekt in Bern, dem ersten Projekt im Rahmen der jungen Partnerschaft zwischen Rezidor und prizeotel.

In drei Jahren soll das städtische Zimmerangebot dank dem neuen prizeotel mit 188 Zimmern markant vergrößert werden. Der Betrieb im alten Postgebäude der Stadt wird zugleich das größte Hotel am Platz sein. Eigentümer und Vermieter der Immobilie ist die Swiss Prime Site AG, erstmalig ein Vertragspartner, der nicht aus dem direkten Gesellschafterkreis von prizeotel stammt.

Mit der Unterzeichnung des Vertrages in Bern wurde bei prizeotel auch die 1000-Zimmer-Marke überschritten. Neben den bereits bestehenden Hotels und der im Bau befindendlichen Erweiterung des prizeotel Hamburg-City um 177 Zimmer, sowie dem in Bau befindenden prizeotel Hamburg-St. Pauli (257 Zimmer), hat prizeotel mit den 188 Zimmern in Bern dann 1177 Zimmer.

Rezidor mit Expansionsstrategie in der Schweiz



Bei der Rezidor Hotel Group ist man vom strategischen Wert der Kooperation mit prizeotel restlos überzeugt. „Wir freuen uns, das erste gemeinsame Projekt innerhalb von nur acht Monaten nach unserer Partnerschaft mit prizeotel anzukündigen. Die kreative Economy-Hotelmarke ist die ideale Ergänzung unseres starken und internationalen Portfolios, das vom Economy-Segment bis zu ultimativen Luxushotels reicht und zusätzliche Werte für unsere Gäste und Eigentümer schafft.”, erklärt Elie Younes, Executive Vice President and Chief Development Officer bei Rezidor.“ Der Kaufvertrag für die 49 Prozent des Aktienkapitals von prizeotel beinhaltet die Option, nach vier Jahren auch die restlichen 51 Prozent zuzukaufen.