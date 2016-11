Inlandstourismus: Fünf Prozent Wachstum im September

10.11.2016 Top hotel

Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis) zufolge, waren im September fünf Prozent mehr Übernachtungen zu verzeichnen. Die Zahl der inländischen Übernachtungsgäste stieg dabei ein wenig mehr als die ausländischer Gäste.

Im September 2016 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 44,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies entspricht einem Plus von fünf Prozent gegenüber September 2015. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um drei Prozent auf 7,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um fünf Prozent auf 37,1 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis September 2016 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 349,7 Millionen. Davon entfielen 62,9 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland, was einem Anstieg von zwei Prozent entspricht, und 286,8 Millionen auf inländische Gäste, was drei Prozent Zuwachs bedeutet.