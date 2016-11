Hotelmarkt Europa: Leonardo launcht Lifestyle-Marke NYX

09.11.2016 Top hotel

Fashionable, funky, urban, cool, classy – mit diesen Schlagworten beschreibt sich die neue Lifestyle-Marke NYX, die Mitte November von Leonardo Hotel auf den Markt gebracht wurde. In mehreren Städten europaweit sind Hotels geplant.

Erste Andeutungen betreffend die neue Marke erfolgten bereits im September; das Konzept war allerdings noch streng geheim und ein Name noch nicht spruchreif. Eines der ersten Hotels, die mit Angeboten aus den Bereichen Musik, Kunst, Mode und Design ein Alleinstellungsmerkmal bieten wollen, entsteht derzeit in München. Das Servicelevel soll über den zumeist Midclass-Hotels der Marke Leonardo liegen und sich eher am FIrst-Class-Segment orientieren.

Weitere Hotels sind für Tel Aviv, Mailand, Madrid und Prag in Planung.

Einen ersten Eindruck vermittelt der aktuell erschienene Imagefilm der NYX Hotels: