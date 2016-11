Hotelmarkt Hessen: Zweites Derag Livinghotel für Frankfurt

09.11.2016 Top hotel

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat das zweite Derag Livinghotel eröffnet. Das Hotel mit 104 Zimmern und 54 Serviced Apartments bietet zahlreiche technische Innovationen und Ausstattung für unterschiedliche Zielgruppen.

Die Apartments verfügen über großzügige Schrank- und Stauraumflächen, Anschluss- und Technikboxen, Laptopsafe und komplett ausgestatteter Kitchenette mit Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Kühlschrank. Auch die Hotelzimmer werden als stylish Rückzugsorte mit hohem Komfort angepriesen; sie bieten viel Tageslicht und die meisten Zimmer auch Balkone, Zugang zum Innenhof oder der Dachterrasse.

Die Gestaltung der öffentlichen Räume ist zeitlos in Grau- und Greige-Tönen gehalten; Motive des historischen Frankfurt vermitteln Wärme und schlagen eine Brücke zwischen dem Leben in der Stadt gestern und heute.

Das gesamte Hotel bringt die Philosophie „Nicht nur wohnen, sondern leben" von Derag Livinghotels zum Ausdruck. So wurde der Fokus noch mehr als bisher auf die Komfortzone der Gäste gelegt: Statt des klassischen Empfangs und traditionell voneinander abgetrennten Bereichen erwartet den (Business-)Gast der Living Room. Das Herzstück des Hauses ist der Raum, in dem Lobby, Lounge, Bar und Küche, Check-in-Terminals und Working Stations in einer einzigen Fläche verschmelzen – ein rund 300 Quadratmeter großes, offen gestaltetes Areal mit Sitzlandschaften, Bartisch und Barhocker, XXL-Ohrensesseln und raumgreifenden Bücherwänden, unter anderem bestückt mit den persönlichen Lieblingsbüchern eines jeden Mitarbeiters.

Mit dem Ziel, die Hotellerie wieder attraktiver für die Arbeitnehmer zu gestalten und den Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt der eigentlichen Aufgabe zu rücken, entstand über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren ein innovatives, hauseigenes Mitarbeiterkonzept. Bei dem Personalprogramm wurden sämtliche Mitarbeiterprozesse vereinfacht, das klassische Abteilungsleitergefüge verschlankt (es existieren nur noch die drei Ebenen General Manager, Assistant to General Manager und die sogenannten Hosts) und die Arbeitsplatzbeschreibungen dahingehend verändert, dass fortan neben Absolventen aus dem klassischen Hotelfach auch Quereinsteiger beschäftigt werden: Charaktere und Typen, die gemeinsam mit den Hotelfachkollegen als authentische Gastgeber fungieren.