Umsatzzahlen: Meliá steigert Nettogewinn um 74 Prozent

Die positive Sommersaison in Spanien und die Renovierung, das Rebranding und die Neupositionierung bekannter Resorthotels haben zu einem guten Ergebnis der börsennotierten spanischen Kette Meliá Hotels International (MHI) im dritten Quartal beigetragen.

Beide Faktoren zusammen führten bei diesen Hotels zu einem RevPar-Anstieg um 40 Prozent. Auch bei den spanischen Stadthotels konnte MHI mit seiner Expertise aus dem Urlaubshotelbereich und seinem „Bleisure“-Konzept punkten und deren RevPar im dritten Quartal um elf Prozent anheben. Ein starkes drittes Quartal und die vorliegenden Buchungen bis Jahresende lassen beim RevPar ein Gesamtjahres-Wachstum im oberen einstelligen Bereich erwarten (80 % durch Preissteigerungen).

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Meliá seinen Nettogewinn um 74 Prozent auf 92,2 Mio Euro steigern. Wichtigster Faktor für dieses Ergebnis, das keinerlei Kapitalgewinne durch Immobilienverkäufe im dritten Quartal beinhaltet, ist die starke Entwicklung des Hotelgeschäfts. Für die kommenden Monate wird der Verkauf einiger strategisch unbedeutender Hotels erwartet, wodurch MHI sein auf Management-Verträgen basierendes Geschäftsmodell weiter stärken will.

Anfang November veräußerte die Kette das Sol Parque San Antonio (Teneriffa) für acht Mio. Euro. Der Kapitalzuwachs von etwa vier Mio Euro wird in das vierte Quartal einfließen. Zum 30. September betrug die Nettoverschuldung 528,8 Mio Euro. Das waren 240 Mio Euro weniger als im Dezember 2015 und führte auch zu geringeren Finanzierungskosten. Mit dem Fokus auf einer starken internationalen Expansion unterzeichnete MHI bis September 14 neue Hotels in aufstrebenden Märkten, in denen man bereits aktiv ist (Meliá Lombok Tangkong, Meliá Bintan, Meliá Pekanbaru in Indonesien, Innside Doha in Qatar, Meliá Ho Tram in Vietnam, vier neue Hotels auf den Kapverden oder Meliá Serengeti in Tansania) sowie in für Meliá komplett neuen Märkten (Meliá Almaty in Kasachstan, Gran Meliá Ghoo im Iran, Gran Meliá Maldives auf den Malediven).