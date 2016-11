Hotelmarkt Frankfurt: Primestar Hospitality stärkt Präsenz

08.11.2016 Top hotel

In Kürze werden Gästen gleich drei Hotels von Primestar Hospitality in der Bankenmetropole zur Verfügung stehen. Zwei davon befinden sich am Flughafen, eines in der Nähe der Europäischen Zentralbank.

Noch für Dezember ist die Eröffnung des Holiday Inn Frankfurt Airport mit 288 Zimmern, direkt am Frankfurter Flughafen, geplant. In nächster Nachbarschaft wird Mitte 2018 das Hampton by Hilton Frankfurt Gateway Garden mit 196 Zimmern eröffnet. Im Herbst 2017 kommt das Hampton by Hilton Frankfurt East mit 188 Zimmern bei der Europäischen Zentralbank dazu.

Primestar Hospitality ist über Frankfurt hinaus in Berlin, München, Freiburg und Hamburg vertreten. Das Unternehmen plant, bis 2019 auch in Offenbach ein neues Hotel zu betreiben. Diesbezügliche Details stehen allerdings noch nicht fest.