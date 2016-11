08.11.2016 Top hotel

In Mönchengladbach, direkt am Stadion im Borussia-Park, geht die H-Hotels AG mit einem weiteren H+ Hotel an den Start. Der Newcomer entsteht in Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Zukünftig wird im Borussia-Park nicht nur Fußball gespielt, sondern es kann auch übernachtet werden. 132 Zimmer, darunter 6 Suiten, sind für den Neubau mit Baubeginn Anfang 2017 vorgesehen. Dazu kommen eine Business Lounge und ein Fitnessbereich. Neben dem Hotelprojekt ist ebenfalls der Bau eines Museums und eines Fanshops geplant. Die vorgesehenen Gastronomie- und Eventflächen werden gemeinsam genutzt. Pünktlich zum Saisonbeginn 2018/2019 soll das H+ Hotel am Borussia-Park eröffnet werden.

Betrieben wird das H+ Hotel von der H-Hotels AG, Investor ist die Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro. „Wir freuen uns, mit unserer Eigenmarke H+ Hotels an einem weiteren Topstandort vertreten zu sein. Mit Borussia Mönchengladbach haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und vor allem die Leidenschaft zum Fußball teilen“, resümiert Alexander Fitz, Vorstandsvorsitzender der H-Hotels AG.