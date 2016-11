Hotelmarkt Österreich: Hoteliere des Jahres kommt von Best Western

08.11.2016 Top hotel

Mag. Sonja Wimmer eines Wiener Best Western Hotels wurde am 6.11.2016 zur „Hoteliere des Jahres“ gekürt. Bereits zum sechsten Mal wurde der Sterne-Award vom Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit der Österreichischen Gastronomie Zeitung (ÖGZ) verliehen.

Beim Sterne-Award 2016 wurde zum zweiten Mal ein Publikumspreis via Onlinevoting bestimmt. Mag. Sonja Wimmer, General Managerin des Best Western Premier Harmonie Vienna, wurde von einer breiten Mehrheit zur Favoritin und somit zur „Hoteliere des Jahres“ gewählt.

Das Best Western Premier Hotel Harmonie Vienna wurde 2013 generalsaniert und im Sommer 2013 als Boutique Hotel wieder eröffnet. Im Mittelpunkt des Designs in dem familiengeführten Vier-Sterne-Hotel steht ein visionäres Kunstkonzept, das Tanz und Malerei vereint. Darüber hinaus verfügt das Harmonie Vienna über eine „Bewusst leben“-Philosophie. Dazu gehören Bio-Produkte zum Frühstück, das Österreichische Umweltzeichen sowie ein Qualitätssiegel für zertifizierte Allergikerfreundlichkeit.