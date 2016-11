Hotelmarkt Österreich: Severin*s übernimmt Blumen Haus Lech

08.11.2016 Top hotel

Das Blumen Haus Lech am Arlberg hat einen neuen Investor gefunden: Die Zech Group, unter anderem Eigentümer des Severin*s Resort & Spa auf Sylt, wird das Luxushotel fertigstellen und will noch vor Weihnachten den Betrieb aufnehmen. Das Hotel war in den vergangenen Wochen wegen der Insolvenz des bisherigen Investors in die Schlagzeilen geraten.

Wie mehrere österreichische Medien berichten, hat Kurt Zech Anfang November den Kaufvertrag für die künftige Nobelherberge im Ortsteil Stubenbach in Lech unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises ist nichts bekannt. Der bisherige Eigentümer Andrew Flowers musste mit seinem Liechtensteiner Unternehmen im Oktober Konkurs anmelden und konnte das Hotel nicht fertigstellen.

Der nächste Schritt sehe nun die Begleichung offener Handwerkerrechnungen vor, heißt es seitens der regionalen Medien. Bei der Konkurseröffnung im Oktober war man von Außenständen in Höhe von 1,3 Millionen Euro ausgegangen. Anschließend soll der Bau zügig fertiggestellt werden, damit noch vor Weihnachten die ersten Gäste einchecken können. Der bisher geplante Name Blumen Haus wird allerdings nicht beibehalten; nach Angaben der Vorarlberger Nachrichten wird ein weiteres Severin*s seine Gäste empfangen.

Der Verkauf wird bereits als Glücksgriff bezeichnet, da das Familienunternehmen Zech Group unter der Leitung von Kurt Zech umfangreiche Erfahrung in der Hotellerie vorweisen kann.

Quelle: Vorarlberger Nachrichten, VOL.at