Breidenbacher Hof: Küchenparty mit Spitzenköchen

08.11.2016 Top hotel

Rund 400 Gäste kamen zur alljährlichen Küchenparty des Breidenbach Hof, zu dem das Luxushotel geladen hatte. Begleitet von namhaften Gast- und Sterneköchen aus ganz Deutschland schwang das Team um Küchenchef Philipp Ferber (Brasserie „1806“) die Kochlöffel.

An mehreren Live-Cooking-Stationen konnten die Gäste den Spitzenköchen Paul Stradner (Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden), Christoph Rüffer (Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg), Pierre Nippkow (Strandhotel Fischland Ostseebad, Dierhagen), Markus Bunzel („Oliveto“ im Ameron Hotel Königshof, Bonn), Anthony Sarpong („Anthony’s“, Düsseldorf-Meerbusch) und Shukry Na´amnieh („ArabesQ“, Düsseldorf) über die Schulter schauen oder Spezialitäten von Felix Manuel Demmin (Deutsche See) und „Trüffel-Papst“ Ralf Bos (Trüffel, Düsseldorf-Meerbusch) genießen.

Ein Highlight des Abends war auch die Koch-Präsentation von „Starkoch“ Justin Quek aus dem Marina Bay Sands in Singapur, der mit seinem Kochstil schon seit dem 1. September 2016 in dem Asian Fusion Pop Up Restaurant in der „Capella Bar“ Furore macht.