Hotelmarkt Brasilien: Angst vor der großen Leere

07.11.2016 Top hotel

Brasilien sieht sich nach den Olympischen Spielen mit einem Problem konfrontiert, mit dem sich das »grünste Land auf dem Planeten Erde« bereits vor zwei Jahren auseinandersetzen musste. »Wie«, so fragen sich die Hotelmanager, »gehen wir mit normalen Zeiten um und wie füllen wir die Hotelzimmer?« Diese Frage betrifft vor allem die Metropole Rio de Janeiro.

Insgesamt existieren in Brasilien nach Berechnungen des Tourismus-Ministeriums über 235.000 Hotelzimmer. Gegenüber 2012 entspricht das einer Steigerung von rund zwölf Prozent. Allein in Rio de Janeiro werden derzeit 27.500 Hotelzimmer gezählt. Mit Blick auf die Olympischen Spiele hatte die Branche in den vergangenen vier Jahren 37 Prozent mehr Hotelzimmer aus dem Boden gestampft. Nachdem die Hotels in Rio während der Olympischen Spiele zum ersten Mal seit der Fußball-WM im Jahr 2014 wieder die Schilder »No Vacancies« entstauben und sichtbar machen konnten, geht jetzt wieder die Angst um.

Die Gründe liegen auf der Hand: Zika-Virus, politische Schwierigkeiten nach der Amtsenthebung von Dilma Rousseff und nicht zuletzt eine generell depressive Stimmung in der Wirtschaft sorgen für Unsicherheit. Hinzu kommt, dass sich Rios Hotelbranche mit Blick auf Olympia durch den Bau neuer Hotels riesige Überkapazitäten geschaffen hat. Daher fürchten sie in den Management-Etagen jetzt eine »große Leere«. Vor Olympia war die Zahl internationaler Touristen in Brasilien zum ersten Mal seit 2009 wieder rückläufig gewesen.

Während der Fußball-WM meldete Rio de Janeiro eine Kapazitätsauslastung von 82 Prozent – danach allerdings ging die Belegungsrate bis Juni 2016 auf rund 45 Prozent zurück. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Brasiliens Tourismus normalerweise zu einem großen Teil von den Aktivitäten der inländischen Touristen getragen wird, die allerdings nicht unbedingt auf teure Hotels setzen. Motels und andere private Beherbergungsmöglichkeiten wie Airbnb haben in den vergangenen Jahren auch in Brasilien an Bedeutung gewonnen.