Geschäftszahlen: H-Hotels auf Wachstums- und Expansionskurs

07.11.2016 Top hotel

Mit einer Umsatzsteigerung von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schließt die H-Hotels AG das dritte Quartal 2016 erfolgreich ab. Das familiengeführte Unternehmen erzielte in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 298 Millionen Euro. Dabei stieg die Durchschnittsrate um zwölf Prozent und der RevPAR um 13,5 Prozent.

Nach den erfolgreichen Jahren 2014 und 2015 und dem ersten Halbjahr 2016 setzt die hessische Hotelgruppe ihren Wachstumskurs fort. Selbst die in Folge der umfassenden Modernisierungen geringeren Zimmerkapazitäten (- 8 %) wirkten sich nicht wachstumshemmend aus. Das Unternehmen hat ein Investitions- und Modernisierungsprogramm in Höhe von 60 Millionen Euro aus eigenen Mitteln angelegt und es für die Infrastruktur der Betriebe und Servicegesellschaften des Unternehmens genutzt.

Auch der Ausblick für das Gesamtjahr ist erfreulich: Das Vorsteuerergebnis der H-Hotels AG wird erstmalig deutlich bei über 400 Millionen Euro zu erwartendem Umsatz um rund 350 Prozent höher als im Vorjahr ausfallen. Auf der Basis der guten Umsatzentwicklung plant das Unternehmen, auch durch Zukäufe und langfristige Pachtverträge sowie als Franchisepartner sowohl im In- als auch im europäischen Ausland weiter zu expandieren.

„Unsere eigenen Brands entwickeln sich besonders positiv. Alle Häuser, die unter den Eigenmarken der H-Hotels AG geführt werden, liegen sowohl in der Belegung als auch im RevPAR deutlich über dem Durchschnitt der Hotelgruppe“, erklärt Alexander Fitz, Vorstandsvorsitzender der H-Hotels AG. So wird die Hotelgesellschaft auch künftig den Ausbau der Eigenmarken weiter vorantreiben – mit einem Fokus auf A-Standorte wie Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg und Köln.

Bereits in der Entwicklung sind ein H2 Hotel in Düsseldorf mit über 300 Zimmern, ein H+ Hotel mit über 120 Zimmern in Mönchengladbach sowie die Markteinführung einer neuen Eigenmarke mit einem ersten Haus in Münster. Auch der bewährte Doublebrand aus Business und Budget/Design Hotels wird in Toplagen in München und Leipzig weiter entwickelt. Ein eigenes Kundenbindungs- und Innovationsprogramm soll die Eigenmarken ab 2017 weiter stärken. Außerdem baut die Hotelgesellschaft die eigene Plattform hhotels.com weiter aus mit dem Ziel, die bereits hohen Umsätze durch den Eigenvertrieb in den nächsten drei Jahren zu verdreifachen.