Verkauf von 30-Prozent-Anteil: 25hours will mit AccorHotels international wachsen

07.11.2016 Top hotel

Christoph Hoffmann will die zweite Stufe der Rakete zünden und verkauft deshalb einen 30-prozentigen Anteil der 25hours Hotel Company an AccorHotels. Mit dem neuen strategischen Partner soll die Gruppe nicht nur weltweit expandieren, sondern auch die internen Entwicklungsstrukturen mittels eines Kreativ-Labors in Hamburg verbessern. AccorHotels sieht sich auf dem richtigen Weg, um sich als Marktführer in der Lifestyle-Hotellerie zu positionieren.

Medieninformationen zufolge hat der französische Hotelkonzern für die 30-prozentigen Anteile an der Hamburger Gruppe um CEO Christoph Hoffmann und Chairman Kai Hollmann rund 35 Millionen Euro investiert; alle Parteien ließen in Ihren Statements zudem keinen Zweifel an der Win-Win-Situation. Vor allem die weltweite Expansion steht hierbei im Fokus. »Wir sind über 10 Jahre mit liebgewonnenen Wegbegleitern im deutschsprachigen Markt gewachsen und haben nun zusätzlich mit einem global agierenden Partner die Chance weltweit zu expandieren«, erklärte Christoph Hoffmann. Sébastien Bazin, Chairman & CEO der AccorHotels, betonte seinerseits: »Mit dieser Partnerschaft investiert AccorHotels weiter in eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Branche und erweitert damit sein Angebot im gehobenen Bereich.«

Sieben Hotels gehören derzeit zum Portfolio, fünf weitere Häuser eröffnen in den nächsten zwei Jahren in Zürich, München, Köln, Düsseldorf und Paris. An einer Expansion ins europäische Ausland wird seit einiger Zeit gearbeitet, nun rücken auch Langstrecken-Destinationen in den Fokus. „Um spannende Hotels zu entwickeln, reicht es nicht interessante Konzepte zu haben. Man braucht auch ein lokales Netzwerk mit Standort-Expertise und erfahrene Partner vor Ort. Dank AccorHotels haben wir nun genau das auf allen Kontinenten“, ergänzt Hoffmann.

Um international operieren zu können, werden derzeit die Weichen gestellt. Dazu gehört einerseits, dass das Management-Team von 25hours unverändert bleibt, zum anderen werden die Strukturen des Head Office in Hamburg ausgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei die Gründung eines Kreativ-Labors, das verschiedene Kompetenzen bündelt. „Wir sprechen vom Extra Hour Lab“, erklärt 25hours Hotels Chairman Kai Hollmann, „hier soll alles entstehen, was die Marke 25hours unterscheidet und zukunftsfähig macht. Dazu gehören Design und Storytelling, aber auch außergewöhnliche Erlebnis-Konzepte oder Atmosphärisches und Sinnliches.“ Standort wird das denkmalgeschützte Alte Zollhaus in Hamburg sein.