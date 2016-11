Hotelmarkt Bremerhaven: Betriebspause wegen mangelnder Auslastung

07.11.2016 Top hotel

In Bremerhaven stehen Hotels leer. Zwar sind sie noch in Betrieb, doch die Auslastung ist so niedrig, dass einige Häuser über Weihnachten und Neujahr schließen, da sich der Betrieb mit so wenigen Gästen nicht lohnt.

Wie einem Bericht von NORD 24 zu entnehmen ist, befürchten die Bremerhavener Hoteliers, dass vor Ort zu viele Hotels entstehen. Bereits im vergangenen Jahr lag die Auslastung der Hotels im durchschnitt bei nur 42 Prozent, für das laufende Jahr droht die Belegung weiter abzusinken.

In diesem Jahr sind laut dem Bericht noch mehr Hotels davon betroffen und werden ihre Türen zwischen Weihnachten und Neujahr schließen; darunter sind beispielsweise das Comfort Hotel, das Best Western Hotel Plus sowie das Businesshotel Adena.

Nach Medienangaben sind in Bremerhaven rund 2.000 bis 2.500 Menschen im Gastgewerbe beschäftigt. Möglicherweise müssen einige von ihnen nun damit rechnen, über die Feiertage und zum Jahresende ausgestellt zu werden.

Quelle: NORD 24