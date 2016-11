Hotelmarkt Bayern: Nächstes Ninety Nine Hotel kommt nach Augsburg

Bildquelle: Centro Hotels / Ninety Nine Hotel

04.11.2016 Top hotel

Konzept und Kurs für die neue Centro-Marke NinetyNine Hotels sind klar. Nur wenige Wochen, nachdem die Hamburger Centro Hotel Group den Baubeginn am neuen Flughafen Berlin bekannt gegeben hat, steht mit Augsburg der zweite Standort des Lifestyle- und Budgethotels fest.

Wie in Berlin gilt auch am Messestandort Augsburg: NinetyNine Hotels wird ein cooler Platz zum Leben und Schlafen, ein Haus mit ausgefallenem Design, ein Hotel, in dem Geschäftsleute wie Touristen wegen des weltoffenen Ambientes gerne übernachten. Und das Ganze zu attraktiven Preisen.

Nicht nur Zeitgeist und soziale Interaktion spielen beim Konzept für NinetyNine HOTELS die entscheidende Rolle, sondern auch Nachhaltigkeit. Dies betrifft sowohl den Energiehaushalt der neuen Häuser als auch den weitgehenden Verzicht auf gedrucktes Informationsmaterial. Dank einer eigens entwickelten IT-Lösung wird der Gast viele Hotelleistungen über moderne Touch-Screens abfordern können. Partner der Centro Hotel Group für das NinetyNine Hotel in Augsburg ist der Münchner Immobilien-Entwickler focus real estate.

Die Bauarbeiten für das neue NinetyNine Hotel in Augsburg in unmittelbarer Nähe zur Messe beginnen im Sommer 2017. Die Eröffnung ist für Ende 2018 vorgesehen.