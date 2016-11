mbt Meetingplace: Das bietet das Vortragsprogramm

04.11.2016 Top hotel

151 Aussteller kommen am 24. November 2016 zum mbt Meetingplace nach München. Im umfangreichen Vortragsprogramm werden unter anderem Vince Ebert, Dr. Florian Langenscheidt und Boris Grundl als Keynote-Speaker erwartet.

Wie haben Sie Ihren Partner kennen gelernt? Wie Ihren Job gefunden? Waren Sie „zufällig erfolgreich“? Vince Ebert hinterfragt am mbt Meetingplace am 24. November in der ersten Keynote die typisch deutsche Überregulierung – und ist damit das erste große Highlight auf den Bühnen der Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsplaner in München.

Vom „Handbuch zum Glück“ bis zur „Magie des Wandels“ – philosophischer geht es beim Keynotevortrag von Dr. Florian Langenscheidt zur Sache, der seine Zeit auf der Bühne dem Phänomen Glück widmet. Warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Warum streben wir überhaupt nach Glück?

In der letzten Keynote des Tages lüftet Boris Grundl das Geheimnis des inneren Wachstums. Jeder einzelne hat die Freiheit, sein Leben zu verändern. Sein Vortrag motiviert dazu, diese „Magie des Wandels“ zu leben. Für Internationalität sorgt der Erfinder des „World Café“ Charles Sauvage und sein Vortrag „Digitalization, Sustainability and Wisdom: Forces Remodeling the Hospitality World“.

Auch abseits der vier Keynotes ist auf den zwei Bühnen des mbt Meetingplace immer was los. Best Practice Vorträge von XING Events oder Jochen Schweizer Corporate Solutions runden den Tag ebenso ab wie der von der International School of Management und der Fachhochschule Worms präsentierte Campus Talk oder die Verleihung des MICE Achievement Awards. Für frischen Wind sorgen außerdem verschiedene Vorträge in der Innovation & Start-up-Area.

Das komplette Programm mit weiteren Informationen zu den einzelnen Programmpunkten finden Sie im Internet unter www.meetingplace.de/programm-tickets.html