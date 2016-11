Schloss Rheinfels: Letzte Tafelrunde für Gerd Ripp

04.11.2016 Top hotel

Sie ist seit 25 Jahren feste Tradition im Romantik Hotel Schloss Rheinfels: die „St. Goarer Tafelrunde“. Nun fand – zumindest in dieser Form – die letzte Tafelrunde auf Rheinfels statt. Gerd Ripp übergibt Zepter an seinen Direktor und stellvertretenden Geschäftsführer.

Bei der letzten „St. Goarer Tafelrunde“ drehte sich alles um Eigentümer, Direktor, Schlossherr auf Rheinfels und „Grandseigneur der Hotellerie“ Gerd Ripp. Mehr als 160 Gäste, und damit so viele wie nie zuvor, wollten sich die Jubiläumsveranstaltung nicht entgehen lassen und erlebten einen Abend, bei dem sich alles rund um Köln drehte. Ripp ist gebürtiger Kerpener, fühlt sich aber als echter „Kölscher Jung“ und eng mit seiner „im Herzen verankerten Seelen-Heimatstadt“ verbunden.

Erstmals lag die komplette Planung und Organisation der Tafelrunde in den Händen von Andreas E. Ludwig, seit 2013 Direktor und stellvertretender Geschäftsführer. Hatte sich Ripp (59) bereits während der letzten Jahre mehr und mehr aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, so markiert die letzte Tafelrunde doch einen weiteren bedeutenden Schritt in diesem Plan: „Ich werde das Zepter an Herrn Ludwig als neuen Gastgeber auf Rheinfels übergeben“, so Ripp. „Stück für Stück, nicht überstürzt und wohldurchdacht. Dass er das Zeug dazu hat, hat er bereits – und nicht zuletzt mit dem heutigen Abend – bravourös unter Beweis gestellt.“

Gerd Ripp startete 1982 auf Rheinfels zunächst als Geschäftsführer. 2003 übernahm er das damalige Drei-Sterne-Hotel aus seiner Position als angestellter Direktor dann gemeinsam mit seiner Frau Petra als neuer Besitzer, führte es innerhalb weniger Monate zum vierten Stern sowie dem Titel „Superior“. Gleichzeitig entwickelte er ein neues Konzept für das in Teilen historische Anwesen und etablierte es als eine ‚der’ deutschen Tagungsadressen, was unzählige Auszeichnungen, unter anderem beim Grand Prix der Tagungshotellerie, belegen.