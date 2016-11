Zuliefermarkt: Warsteiner ab 2017 im neuen Look & Feel

04.11.2016 Top hotel

Moderner, frischer und visuell stark in der Wahrnehmung – das sind die Ziele, welche die Brauerei mit dem neuen Markenlook (Foto unten) verbindet, der ab 2017 in Handel und Gastronomie greifen soll.

„Die Weiterentwicklungen eines Markenlogos bedürfen einer sehr behutsamen Herangehensweise. Der reduzierte und aufgeräumte Look wirkt modern, selbstbewusst und absolut hochwertig – ein perfekter Twist traditioneller und aktueller Markenwerte“, beschreibt Brand Direktorin Nur Kesgin-Sasse die neue Wort- / Bildmarke. „Hierbei sind die Integration des Claims in die Bildmarke oder auch die Optimierung der Lesbarkeit des Schriftzugs zentrale Elemente“, so die Brand Direktorin.

In der Umsetzung setzt die Marke bewusst auf bewährte Elemente, so beispielsweise bei den Farbcodes „Schwarz / Gold / Weiß“, womit sie ihrer ursprünglichen Marken-DNA treu bleibt.Wesentliche Elemente, der Warsteiner Wortmarke in neuem signifikantem schwarzen Schriftzug, die Krone, das Gründungsjahr „seit 1753“ und der Claim „Das einzig Wahre“ wurden ebenso beibehalten und optisch neu inszeniert.

"Unser Fokus lag nicht darauf, uns neu zu erfinden, sondern sehr fokussiert dies zu stärken, was unsere Marke erfolgreich gemacht hat“, so Martin Hötzel, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing der Warsteiner Gruppe.