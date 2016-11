Hotelmarkt Baden-Baden: Renovierung im Radisson Blu Badischer Hof abgeschlossen

04.11.2016 Top hotel

Die umfangreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten in den historischen Gemäuern des Radisson Blu Badischer Hof Baden-Baden sind abgeschlossen. Es war die größte Investition in ein Einzelprojekt der GCH Hotel Group im laufenden Jahr. Neben der technischen Modernisierung stand auch eine Neuausrichtung des Interieurs auf dem Programm.

Das Vier-Sterne-Haus erstrahlt nun in neuem „alten“ Glanz: Zimmer, Suiten und öffentliche Bereiche, das Restaurant, die fünf Veranstaltungsräume sowie die Empfangshalle wurden technisch auf den neuesten Stand gebracht. Das neue Interior-Design verbindet nun modern-zeitloses Mobiliar mit dem Charakter eines klassischen Grand Hotels. Zudem erhielten die denkmalgeschützte Fassade und die klassizistischen Balkone einen neuen Anstrich.

„Das Radisson Blu Badischer Hof Hotel gilt als erstes Grand Hotel Europas und blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück“, so Bart Beerkens, Vice President Commercial der GCH Hotel Group. „Diese Tatsache möchten wir mit dem Leistungsangebot sowie mit Atmosphäre und Ausstattung gerecht werden.“ Konzeption und Umsetzung erfolgten in enger Kooperation mit dem österreichischen Hotelausstatter Voglauer.

Ziel und Anspruch der Sanierung war es, die „Seele des altehrwürdigen Gebäudes zu erhalten“, erklärt Beerkens weiter. „Teile des Hotels befinden sich in einem ehemaligen Kapuzinerkloster aus dem 17. Jahrhundert, andere stammen aus dem 18. Jahrhundert und entsprechen der Architektur des Klassizismus.“ So treffen nach der Renovierung junge Elemente auf historische Details wie Lüster, Skulpturen und Holzvertäfelungen; die antiken Türen lassen sich nun per Key Card öffnen; die Zimmer verfügen jetzt über stilvolles Designermobiliar, hochqualitative Boxspringbetten, Klimaanlage und Flatscreen-TV. Um seinen Gästen den anspruchsvollen Komfort eines Grand Hotels zu bieten, führt das Haus wieder einen Bellboy in traditioneller Uniform sowie den Turndown-Service ein. In der neugeschaffenen Tea-Lounge – untergebracht in der historischen Klosterbauhalle – wird ab sofort die britische Kultur des täglichen „Five O’Clock High-Teas“ gepflegt.