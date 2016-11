Hotelmarkt Deutschland: Neue Pläne von AccorHotels und Success Hotel Group

03.11.2016 Top hotel

AccorHotels Germany und Success Hotel Group bauen mit zwei neuen ibis Styles in Bamberg und Kiel ihre Partnerschaft weiter aus. Es sind nicht die ersten gemeinsamen Projekte der beiden Unternehmen.

Mit den Newcomern umfasst die Kooperation zwölf Häuser der Marken ibis Styles, Adagio und ibis budget, die von der Success Hotel Group als Franchisenehmer von AccorHotels betrieben werden. Gerade ibis Styles, mit aktuell 31 Häusern in Deutschland, ist laut Laurent Picheral eine „ausgesprochen dynamische Designmarke, die modern und chic ist – und dabei den Franchise-Partnern reichlich Raum für eigene Ideen lässt“.

Beide Häuser entstehen in exponierten Lagen. Das ibis Styles Bamberg mit 131 Zimmern liegt in der historischen Altstadt. Baubeginn wird 2017 sein, die Eröffnung ist für 2018 geplant. In Kiel wird das ibis Styles in Sichtweite zum Bootshafen (Schwedenkai) gebaut, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen. 148 Zimmer sollen dort ab 2019 zur Verfügung stehen, nicht weit von Altstadt und Bahnhof entfernt.