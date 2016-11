Übersetzungsfehler: Hotel lehnt unabsichtlich israelische Gäste ab

02.11.2016 Top hotel

Man wolle keine Gäste aus Israel – so begründete ein Hotel im Schwarzwald seine Bitte an eine israelische Reisegruppe, die Buchung zu stornieren. Laut Aussagen des Hotels liegt ein Übersetzungsfehler vor. Die Betreiberin spreche nur wenig Englisch.

Der Shitstorm wurde allerdings schon losgetreten, nachdem der israelische Gast einen Screenshot der Absage auf Facebook postete. „We Don’t Want have Guests from Israel“, heißt es da. Und weiter: „Please cancel the Booking. You can cancel without money. Please do it.“ Wie die Welt berichtet, habe sich auch die israelische Tageszeitung Jerusalem Post darauf gestürzt; nun sind mehr als nur die Betroffenen schockiert über die Aussage.

Dabei handle sich das alles um ein Missverständnis, wird der Anwalt der Betreiberfamilie Schmider zitiert; man zeigt sich bestürzt. Aufgrund der unzureichenden Englisch-Kenntnisse der Betreiberin sei die Absage nicht richtig verstanden worden. Man habe lediglich mitteilen wollen, dass die höherwertigen Zimmer, die regelmäßig von Gästen aus dem Ausland gebucht werden, alle belegt seien. Das Hotel sei auf keinen Fall antisemitisch.

Das Buchungsportal Booking hat das betroffene Hotel derzeit für Buchungen gesperrt. Man dulde keine Diskriminierung, heißt es von dort.

Quelle: Welt