Hotelbrand: Ältestes Hotel Englands durch Feuer zerstört

Bildquelle: Pymouss (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

31.10.2016 Top hotel

Das im Jahr 1769 erbaute Royal Clarence Hotel in Exeter wurde am Wochenende von einem Feuer zerstört und ist daraufhin in großen Teilen eingestürzt. Hotelgäste und Angestellte wurden evakuiert; Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Medienberichten zufolge brach das Feuer in einem Nebengebäude aus, das als Galerie genutzt wird.

Der Brand brach am frühen Morgen des 28. Oktober aus. Wie es dazu kam, ist bisher nicht bekannt. Wie zahlreiche Medien gleichlautend berichten, zerstörte das Feuer mehrere historische Gebäude, unter ihnen auch das mit fast 250 Jahren vermutlich älteste Hotel Englands.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, da sich unter den Trümmern der eingestürzten Fassade noch zahlreiche Brandherde befanden. Erst nach mehr als 40 Stunden konnte das Feuer in dem Hotel in der südwestenglischen Stadt Exeter unter Kontrolle gebracht werden.

Quelle: Welt, NZZ