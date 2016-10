Internorga-Kochwettbewerb: „Next Chef Award“: Jetzt bewerben!

31.10.2016 Top hotel

Mit dem „Next Chef Award“ geht die Internorga gemeinsam mit Star-Koch Johann Lafer 2017 in die nächste Runde: Der Wettbewerb wird vom 17. bis 21. März 2017 live auf der internationalen Leitmesse ausgetragen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember.

„Der erste Next Chef Award auf der Internorga 2016 war ein voller Erfolg – die jungen Köche haben vor voll besetzten Rängen gezeigt, wie anspruchsvoll und kreativ ihr Beruf ist. Und genau das ist unser Anliegen als Branchenpartner: Wir wollen den Köchen eine Plattform bieten, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen und möchten auf die Attraktivität des Kochberufs aufmerksam machen“, sagt Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Der Next Chef Award richtet sich an alle Nachwuchsköche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einzige Voraussetzung: Die Kandidaten dürfen nicht älter als 26 Jahre sein und müssen eine abgeschlossene Kochausbildung vorweisen, denn der Wettbewerb stellt das Handwerk in den Vordergrund.

18 ausgewählte Kandidaten treten dann vom 18. bis 20. März 2017 live auf der Internorga gegeneinander an. Jeder Tag bringt zwei Tagessieger hervor, die sich im großen Finale am 20. März 2017 messen. Über das fachliche Können der Kandidaten entscheidet eine fünfköpfige Jury. Für die Endausscheidung kreiert Johann Lafer ein anspruchsvolles sowie außergewöhnliches Gericht und serviert es den sechs Finalisten – ohne Rezept oder Angabe der Zutaten. Nur anhand des optischen Eindrucks und ihres Geschmackssinns müssen die Teilnehmer das Gericht schließlich nachkochen. Der Sieger geht auf eine Gourmet-Kreuzfahrt von „Mein Schiff“ und erhält dort die Möglichkeit, mit einem Sternekoch zusammenzuarbeiten.

Weitere Infos und Bewerbung unter www.internorga.com/nextchef