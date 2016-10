Wer wird neuer Dehoga-Präsident?: Der Kandidaten-Check

31.10.2016 Top hotel

Nach 15 Jahren wird DEHOGA-Präsident Ernst Fischer nun nicht mehr für das Amt zur Wahl stehen. Um seine Nachfolge an der Spitze des Verbandes werden sich zwei bekannte Kandidaten aus der Branche bewerben: Gereon Haumann (Präsident DEHOGA Rheinland-Pfalz und Schatzmeister beim Bundesverband) sowie Guido Zöllick (Präsident DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern und Stellvertretender Präsident des Bundesverbands). Top hotel befragte die Verbandsprofis zu ihren Zielen und den damit verbundenen Herausforderungen.

Top hotel: Was nehmen Sie aus Ihrer Erfahrung als Präsident des Landesverbands für Ihre Kandidatur mit?





Gereon Haumann: Die Führung eines Verbandes unterscheidet sich diametral von der Führung eines Unternehmens. Hier gilt es, mit der Kraft der Argumente zu überzeugen und einen möglichst großen Konsens aller Beteiligten zu erzielen, der aber nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein darf. Neben der Integrationskraft bedarf es eines ausgeprägten Gestaltungswillens und einer gewissen Entschlussfreude sowie Entscheidungsbereitschaft, um die dringenden Branchenanliegen nach vorne zu bringen. Dabei erleichtern Verhandlungsgeschick, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit den zielorientieren Umgang mit den politischen Entscheidungsträgern. Hinsichtlich der Finanzausstattung sind neue zusätzliche Quellen zu erschließen, da wir nicht unbegrenzt an der Beitragsschraube drehen können.



Guido Zöllick: Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Arbeit – in Mecklenburg-Vorpommern bin ich seit elf Jahren Präsident des Landesverbandes, im Präsidium des Bundes in zweiter Legislatur und als Stellvertretender Präsident seit vier Jahren tätig – konnte ich umfangreiche Ein­blicke in die Themenwelt des ­DEHOGA gewinnen, politische Lobbyarbeit im Land und im Bund aktiv gestalten sowie an der Umsetzung der durch die Entscheidungsgremien gefassten Beschlüsse mitarbeiten. Dabei habe ich folgende Erfahrung gemacht: Wenn man konsequent, ehrlich und verlässlich auftritt, wenn man die politischen Kontakte aus einer parteienunabhängigen Position heraus sucht und dort am Ball bleibt, dann kann man am effektivsten die Brancheninteressen vertreten.

Top hotel: Was sind Ihre vorrangigen Ziele für den DEHOGA?





Haumann: Gemeinsam mit dem neu gewählten DEHOGA-Präsidium möchte ich das Gastgewerbe durch eine frühzeitige systematische proaktive Lobbyarbeit als »Jobmotor und Leitbranche in Deutschland« in den Köpfen der politischen Entscheidungsträger aller Parteien implantieren. Nur wenn es uns gemeinsam gelingt, dass kein uns betreffender Gesetzentwurf mehr in die Beratungen der Fraktionen gelangt, den wir nicht zuvor maßgeblich mitgestaltet haben und der dann dort von den Politikern aus dem Blickwinkel des Gastgewerbes diskutiert und beschlossen wird, können unsere Mitglieder mit unserer Arbeit als ernstzunehmender Interessenvertreter zufrieden sein. Also Aktion statt Reaktion. In unseren Gremien werde ich für eine neue Diskussionskultur eintreten und Anreize setzen – hin zu mehr Dialog und weniger Monolog.



Zöllick: Einerseits müssen wir uns mit unseren berechtigten Branchenforderungen durchsetzen. Der Kampf gegen den Bürokratiewahnsinn und die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes sind für mich dabei Kernthemen. Ein zentrales Thema sehe ich zudem in der steuerlichen Gleichbehandlung aller lebensmittelverarbeitenden Branchen in Deutschland. Ohne den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Übernachtungen zu gefährden, werde ich für die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf zubereitete Lebensmittel kämpfen. Anderseits werde ich meine ganze Kraft darauf verwenden, noch mehr Wertschätzung für Deutschlands Gastgeber einzufordern. Unsere gastgewerblichen Betriebe sind das weltweite Aushängeschild für die Bundesrepublik – dem muss politisch noch mehr Rechnung getragen werden als bisher.

Top hotel: Wo sehen Sie den DEHOGA in zehn Jahren?





Haumann: Ich sehe den »DEHOGA 2025« auf der Bundes­ebene als aktiven politischen Lobbyisten, an dem keine Partei und kein Politiker vorbeikommt, wenn es um politische Meinungsbildung und Entscheidungen geht, die das Gastgewerbe und den Tourismus in Deutschland betreffen. Alle 600 Bundestagsabgeordnete kennen die wesentlichen wirtschaftlichen Kennzahlen unserer Branche und wissen um die Bedeutung des Gastgewerbes und des Tourismus in Deutschland. Die Wertschätzung wird ähnlich groß sein wie heute gegenüber den scheinbaren Wirtschaftsgrößen aus Automobilindustrie, Maschinenbau sowie Banken und Versicherung. In Europa wird der DEHOGA im Verbund mit seinen europäischen Partnern eine zunehmend bedeutendere Rolle spielen. Unsere Landesverbände werden spezialisierte Dienstleister für unsere Mitgliedsbetriebe sein und ihre Aufgaben in Dienstleistungszentren gebündelt haben.



Zöllick: Ich sehe den DEHOGA auch in der Zukunft als starken und erfolgreichen Interessenvertreter aller Gastgewerbetreibenden, der sich konsequent den Themen der Branche widmet, der weiterhin Erfolge in der politischen Lobbyarbeit für sich verbuchen kann und der einen Mitgliederzuwachs auf allen Ebenen verzeichnet. Mein Ziel ist es, den DEHOGA noch schlagkräftiger und zukunftsfähig aufzustellen. Wir müssen attraktiver für junge Unternehmer werden. Zudem müssen die Strukturen dort, wo es notwendig ist, angepasst werden. Hier gilt es, Synergien noch stärker zu nutzen und mögliche Dopplungen zu vermeiden. Dazu müssen wir unsere Kräfte bündeln und den gemeinsamen Dialog führen. Ein starker Bundesverband wird auch in Zukunft verbandspolitisch und finanziell durch starke Landesverbände und starke Fachverbände – wie beispielweise den Hotelverband – getragen.

Top hotel: Was sehen Sie derzeit als die größte Herausforderung für die Hotellerie und Gastronomie an und wie wollen Sie dieser be­gegnen?





Zöllick: Die größte Herausforderung für die Branche ist und bleibt die Sicherung des Fachkräftebedarfes. Hier müssen zukünftig alle Erwerbspotenziale noch mehr als bisher genutzt werden. Flankiert werden müssen diese Bemühungen um die Aufnahme in die Liste der Mangelberufe und dem damit möglich werdenden Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland. Zusätzliches Potenzial sehe ich auch in den vielen geflüchteten Menschen. Durch geeignete Programme und die notwendigen Anstrengungen der Branche kann hier ein neues Reservoir an Arbeitskräften erschlossen werden. Außerdem müssen wir verstärkt um unseren Branchennachwuchs werben. Neben der Steigerung der Attraktivität der gastgewerblichen Berufsbilder durch die angestrebte Neuordnung und die Sicherung der Ausbildungsqualität müssen wir bundesweit das Image und die öffentliche Wahrnehmung der Branche stärken.



Haumann: Neben der Digitalisierung sind die Fachkräfte-Gewinnung und die Unternehmens-Nachfolge die größten Herausforderungen, die wir aktiv gestalten wollen. Zunächst werden wir weiter unser Branchen-Image verbessern und stärker herausstellen, dass »WIR die Glücksbringer unserer Gäste« sind, da sie bei uns oftmals die schönsten Momente, Stunden und Tage des Jahres verbringen. Dann gilt es die glasklaren Vorteile einer Ausbildung und Tätigkeit im Gastgewerbe zu benennen. Diese sind eine lebenslange Arbeitsplatzgarantie, fast unbegrenzte – auch internationale – Karrierechancen und leichte Wege in die Selbstständigkeit, da in den nächsten Jahren eine Vielzahl an Betrieben zu übernehmen sind. Zudem gibt es kaum eine Branche, in der der Frauenanteil an Führungskräften so groß ist, wie bei uns. Eine erfolgreich absolvierte duale Ausbildung im Gastgewerbe ist für viele junge Fachkräfte ein »Sprungbrett in die Welt«

Top hotel: Was wünschen Sie sich von der Bundespolitik in Deutschland, was wollen Sie in diesem Bereich bewegen?





Zöllick: Ich wünsche mir seitens der politisch Handelnden ein klareres Bekenntnis zum Gastgewerbe, zu den Gastgebern, zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie schon gesagt, wir sind das Aushängeschild für Deutschland in Europa und der Welt. Wir sind ganz klar Jobmotor und Wirtschaftskraft. Unsere Stärke muss anerkannt werden. Diese Wertschätzung werde ich vehement einfordern.



Haumann: Ich wünsche mir von den politischen Entscheidungsträgern eine höhere Wertschätzung für unsere Branche, die wir aufgrund der wirtschaftlichen Kennzahlen als »Jobmotor und Leitbranche in Deutschland« auch mehr als verdient haben. Denn eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen ist Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Stärkung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unserer gastgewerblichen Betriebe.

Hintergrund: Am 21. November wählen 120 Delegierte in Berlin einen neuen DEHOGA-Präsidenten, da Ernst Fischer nicht mehr zur Wahl stehen wird. Der 72-Jährige stand 15 Jahre lang an der Spitze des DEHOGA Bundesverbands.