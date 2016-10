Hotelmarkt International: Yotel plant Expansion nach Deutschland

28.10.2016 Top hotel

Yotel plant Medienberichten zufolge, weltweit zu wachsen. Auch in Deutschland sollen bald die Häuser in einer Mischung aus futuristischem Design und Flughafenflair vertreten sein.

Zwölf Projekte weltweit mit über 3.500 Zimmern sind bereits fest vereinbart, so die Immobilien-Zeitung mit Verweis auf Developmentchef Jason Brown. Geplant ist die Erweiterung des Portfolios von derzeit fünf auf 50 Häuser bis zum Jahr 2020. Die ersten Yotels waren Flughafenhotels, sowohl in der Lage als auch im Design, wie Bezeichnungen wie Ground Control für die Lobby und Kabinen für die Zimmer deutlich machen. 2011 entstand in New York das erste City Hotel.

Das Konzept der City-Hotels, die unter anderem für Standorte wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf geplant sind, weicht in manchen Dingen vom Grundkonzept des Airport Hotels ab. So ist zum Beispiel die Lage nicht mehr von der Nähe zu einem Flughafen abhängig; darüber hinaus sind die Zimmer größer. Standardzimmer bei Yotel hatten ursprünglich eine Größe ab neun Quadratmetern; für das Yotel Konzept für die Citylage wurde dies auf 15 Quadratmeter erhöht. Ebenfalls erhöht wurde die Anzahl der Zimmer, von 50 bis 150 auf 100 bis 600. Was übernommen wird, ist unter anderem der Fokus auf moderne Technik, wie das Einchecken per Smartphone und der Einsatz von Robotern.

Quelle: Immobilien-Zeitung