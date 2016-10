Kooperationen: Allianz zwischen Amber und Princess Hotels

28.10.2016 Top hotel

Die Amber Hotel Gruppe und die niederländische Hotelkette Princess Hotel Collection haben vereinbart, künftig enger miteinander zu kooperieren. Darüber hinaus sind weitere Schritte zur Stärkung der Marktposition beider Unternehmen geplant.

Die aktuelle Vereinbarung besteht unter anderem darin, sich auf Messen gemeinsam zu präsentieren, die Websites zu verlinken, sich regelmäßig auszutauschen und vom Know-how des Partners zu profitieren. Dazu kommen gemeinsame Werbeaktionen und Kundenveranstaltungen und zeitlich begrenzte Vorteilsaktionen, bei denen die Gäste Vergünstigungen bei der jeweils anderen Hotelgruppe bekommen.

Langfristig sind weitere Allianzen, mit einer belgischen und einer britischen Hotelgruppe, geplant; die Gespräche laufen bereits. Für die Hotels, die sich unter das Dach dieses Zusammenschlusses begeben, wird zurzeit ein gemeinsamer Name gesucht, unter dem die Allianz vermarktet wird.

Robert Jan Derckx, Geschäftsführer der Amber Hotels: „Wir sind mit unseren sechs Häusern erfolgreich in ganz Deutschland an attraktiven Standorten vertreten. Um uns auch weiterhin stark am Markt behaupten zu können, haben wir uns für die Allianz entschieden, denn die Häuser Princess Hotel Collection passen exakt in unsere Ausrichtung und unseren Fokus. Wichtig dabei ist uns die Unabhängigkeit, die wir bei diesem Zusammenschluss behalten.“

Die Amber Hotels mit Sitz in Hilden sind aufgrund ihrer Lage und Ausstattung vor allem für Tagungsveranstalter, für Geschäftsreisende und Messebesucher interessant. Sie richten sich aber aufgrund ihrer Citylage auch an Individualreisende. Die Princess Hotel Collection Gruppe bietet acht Drei- und Vier-Sterne Hotels in den Niederlanden und ein Haus in Tirol. Fast alle Häuser verfügen über moderne Tagungsmöglichkeiten und sind somit auch für Veranstalter attraktiv.