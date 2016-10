Hotelmarkt USA: Miami boomt

28.10.2016 Top hotel

Miami hat es schon immer auf die Reichen und Berühmten abgesehen. Doch mehr denn je überrollt Floridas Hauptstadt nach Informationen von Tophotelprojects eine Welle von Luxus-Entwicklungen in Form von Hotels, Eigentumswohnungen und Wohnanlagen.

Dieses luxuriöse Wiederaufleben kann besonders stark in Miamis traditionellem Finanzdistrikt Brickell vernommen werden. Die trendige sbe Hotelgruppe aus Los Angeles hat vor kurzem erst ein Hotel in dieser Gegend eröffnet – das SLS Brickell. Mit dem künstlerischen Können des legendären Designers Philippe Starck und dem gastronomischen Genie der Köche José Andrés und Michael Schwartz nutzt SLS Brickell die Atmosphäse der Gegend und verbindet sie mit der Vision des SLS-Gründers Sam Nazarian zu einer einzigartigen und luxuriösen Hotel- und Wohnanlage . Die SLS Brickell eröffnet im Oktober 2016.

Neben dem SLS Brickell ist auch der Panorama Tower Brickell ein sehenswertes Projekt. Der Turm ist wird im Epizentrum des Finanzdistrikts von Brickell errichtet und verfügt über 821 Luxusmietwohnungen, Büro- und Einzelhandelsflächen sowie einem Luxushotel mit 208 Zimmern. Das Architekturbüro Cosicher Moshe Architects aus Miami ist verantwortlich für die komplexe Gestaltung der 83 Stockwerke des Turmes und arbeitet dabei eng mit Zyscovich Architects zusammenarbeitet, die das Konzept für die Innenarchitektur erarbeiten.

In Miami entstehen aktuell 34 neue Hotels mit mehr als 9.800 Zimmern und in Miami Beach sind 9 Projekte mit 2,300 Zimmern in der Planung.

