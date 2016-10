Bilanz des Reisejahres: Klassiker gefragt wie nie

28.10.2016 Top hotel

Der Deutsche ReiseVerband (DRV) hat seine Bilanz des Urlaubsjahres 2016 vorgelegt. Diese zeigt, dass die Urlaubsklassiker der Deutschen am Mittelmeer gefragt waren wie nie. Spanien, Portugal, Italien und Griechenland verzeichneten deutliche Zuwächse bei der Anzahl der Urlauber. Dagegen führten die Krisen in der Türkei, in Ägypten und Tunesien zu deutlichen Buchungsrückgängen.

Deutlich zugenommen haben Urlaubsreisen auf die Kanaren, Balearen und das spanische Festland. Mit zweistelligem Umsatzwachstum im Reisebüro waren zudem Griechenland, Portugal und Bulgarien für den Sommerurlaub stark gefragt. Demgegenüber haben die Reiseländer Türkei, Ägypten und Tunesien zwischen 40 und 60 Prozent an Umsatz verloren.

Die Fernreisen erweisen sich mit einem Umsatzplus von drei Prozent als wachsendes Segment, obwohl die großen Fernreisemärkte USA und Thailand etwas schwächer als im Vorjahr gebucht wurden. Auch die Nachfrage in Richtung Malediven ging etwas zurück. Umsatzanteilig stehen die Fernreisen 2016 für 22 Prozent der Reisebüroumsätze – ein Zuwachs um fast zwei Prozentpunkte. Stark nachfragt und wachsend sind vor allem karibische Ziele (plus 16 Prozent) – getrieben von der Dominikanischen Republik und Kuba. Fernreisen nach Afrika (plus 14 Prozent), vor allem in die beliebten Urlaubsländer Südafrika, Kenia und Namibia, erholen sich nach den Einbrüchen während des Ebola-Ausbruchs sichtlich. Ein geringes einstelliges Umsatzwachstum zeigte sich auch für die Vereinigten Arabischen Emirate.

Weitere Segmente



Zu den Gewinnern 2016 zählt erneut das Kreuzfahrtsegment. Der weiterhin steigende Zuspruch und zusätzliche Kapazitäten bescheren dem Segment einen deutlichen Umsatzsprung im oberen einstelligen Prozentbereich. Auch die sogenannten erdgebundenen Ziele innerhalb und im direkten Umfeld von Deutschland – also Anreise mit Auto, Bahn oder Bus – profitierten von der Nachfrageschwäche im östlichen Mittelmeer.

Die starken Zuwächse für Mittelmeerklassiker, Fernreisen und Kreuzfahrten konnten in der Summe den Rückgang für die Türkei sowie für Tunesien und Ägypten nicht komplett ausgleichen – bei Anbietern von erdgebundenen Reisen sowie von Ferienwohnungen und zahlreicher Spezialisten und Busreiseveranstalter. Zu groß ist die Bedeutung der Türkei als Urlaubsreiseland in den vergangenen Jahren geworden. Trotz deutlicher Rückgänge behauptet sich das Land nach Auswertungen der GfK auch 2016 noch unter den Top 3 Destinationen im stationären Vertrieb – knapp hinter den Kanaren und Balearen. Auf dem vierten Platz folgt Griechenland. Portugal hat es mit dem diesjährigen Zuwachs in die Top Ten geschafft.

Ausblick



Am 1. November 2016 startet mit der Wintersaison das neue Touristikjahr 2016/17. Insgesamt liegen die Buchungen für die nächsten Monate noch unter denen des Vorjahres. Für die anstehende Saison zeichnet sich bereits ein starkes Wachstum für spanische Ziele ab, insbesondere für die Kanaren.

Winterurlaub auf den Balearen ist aktuell deutlich stärker nachfragt als zum vergleichbaren Zeitpunkt im Vorjahr. Das gilt auch für die Osterferien. Da viele Veranstalter das Angebot in Richtung Ägypten wieder ausgebaut haben, könnte auch dieses vorrangig als Winterreiseziel gebuchte Land wieder stärker nachgefragt werden.

Für den Sommer 2017 beginnt die Buchungsphase erst in einigen Wochen, derzeit stellen die Reiseveranstalter ihre Programme für das nächste Jahr vor. Zwar sind bereits vereinzelt Reisen für den Sommer 2017 buchbar, aber die Datenbasis ist derzeit noch gering, so dass hierzu noch keine aussagekräftigen Trends festzustellen sind.