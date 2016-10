Hotelmarkt Schweiz: a-ja kommt mit neuem Konzept nach Zürich

27.10.2016 Top hotel

Als Teil des Projekts Vulcano entsteht in Zürich-Altstetten das erste a-ja City Resort der Schweiz. Es ist gleichzeitig die Vorstellung eines neuen Konzepts der Hotelgruppe. Heute wurde die Grundsteinlegung gefeiert; die Fertigstellung des Projekts ist für 2018 geplant.

Holger Hutmacher, Geschäftsführender Gesellschafter der a-ja Resort und Hotel GmbH, erklärt: „Nachdem wir ein Zukunftskonzept für die klassische Ferienhotellerie entwickelt haben, geht a-ja jetzt auch in die deutschsprachigen Metropolen und sucht Standorte für die weitere Expansion. Zürich wird das erste Resort für Urlaub in der Stadt sein, weitere werden folgen."

Die Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung und die Projektentwicklerin und Totalunternehmerin Steiner AG realisieren in Zürich-Altstetten derzeit ein Wohn- und Dienstleistungsprojekt mit 58.000 Quadratmetern Geschossfläche. In drei 80 Meter hohen Türmen entstehen rund 300 Mietwohnungen mit Serviceleistungen. Das a-ja City Resort mit 320 Hotelzimmern befindet sich im Sockelbau und erstreckt sich vom Erdgeschoss bis in den fünften Stock. Ein Highlight des Newcomers wird ein Rooftop-Alpengarten mit Außensauna sein, wo Gästen Almwiesenaufgüsse und Zeremonien rund um Schweizer Schokolade angeboten werden.

Das City-Resort-Konzept liegt preislich im Midscale-Segment. An allen Standorten wird a-ja weiterhin das modulare Konzept mit einem Basistarif und frei wählbaren Zusatzleistungen anbieten. Für Reisende, die Inklusivangebote bevorzugen, wird es Urlaubs- und Businesspauschalen geben.