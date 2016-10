Hotelmarkt Deutschland: Einstand für 99 Hotels von Centro

27.10.2016 Top hotel

In Berlin, am neuen Flughafen BER, ist das erste „99“ der Hotelgruppe Centro geplant. Mit dem Newcomer soll der Grundstein für die europaweite Expansion der neuen Budget-Design-Marke gelegt werden.

Im dritten Quartal 2017 soll der Bau des 200-Zimmer-Hauses beginnen. Die Lage ist ganz bewusst gewählt: Zum neuen Flughafen ist eine Direktverbindung geplant, sodass dieser in unter zehn Minuten mit dem Pkw zu erreichen sein wird. Der Technologie- und Wirtschaftspark Adlershof ist etwa 15 Minuten entfernt. Dazu kommt der Business Park Berlin, der in unmittelbarer Nähe des zukünftigen 99 stetig wächst. In den Häusern der neuen Marke soll unter anderem die Interaktivität zwischen Hotel und Gast gefördert werden; zudem setzt Centro auf digitale Elemente wie eine eigens entwickelte Buchungs-App (wir berichteten).

Mit der Centro Hotel Group hat das Immobilienunternehmen Christie und Co einen Betreiber für das Hotel gefunden, das derzeit von PROJEKT Immobilien entwickelt wird. PROJECT Immobilien plant für das Bauvorhaben „Frontoffice" in der Alexander-Meißner-Straße neben dem Hotel auch Büros. „Als Pioniere am Standort sehen wir aufgrund der Lagequalität ein sehr gutes Potential, das sich durch den frühzeitigen Start unserer Immobilienentwicklung vom ersten Tag der Flughafeneröffnung an voll ausschöpfen lässt“, ist sich Patrick Will, Vorstand Vermietung und Globalverkauf der PROJECT Immobilien Gewerbe AG, sicher.

Auch die Centro Hotel Group ist vom Potential der Immobilie sowie des Standortes überzeugt. „Wir freuen uns auf die Herausforderung, mit einer neuen internationalen Marke am Standort Berlin starten zu können. Auch die Tatsache, dass sich das neue Hotel in der Nähe des neuen Berliner Flughafens befinden wird, verbinden wir eng mit der zu erwartenden wirtschaftlichen Dynamik“, erklärt Rahman Neiro, Geschäftsführer der Hamburger Centro Hotel Group.