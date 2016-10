Trendworkshops: Brain Food für Hospitality Profis

27.10.2016 Top hotel

„Stay hungry“ ist das Motto der Trendworkshops 2017 von Pierre Nierhaus. Denn wer sich mit dem Trendspezialist zu den wichtigsten Gastro-Metropolen weltweit aufmacht, der sollte Hunger auf Wissen und Lust auf Neues mitbringen. Was sind die Must-Sees des Trendreise-Jahrs 2017?

"Wer stehenbleibt, hat schon verloren!“, bringt Pierre Nierhaus die Anforderungen an Führungskräfte in der Außer-Haus-Verpflegung auf den Punkt. Der Berater gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Gastro-Unternehmer und erfahrener Spezialist für Trendtouren. „Wir zeigen den Teilnehmern genau das, was sie weiterbringt: für ihren geschäftlichen Erfolg und für die sichere Gestaltung ihrer Zukunft“, so Nierhaus.

Neben den offenen Touren bietet Pierre Nierhaus zusätzlich für Unternehmen exklusive Workshops zur Konzepterstellung an. Besonders gefragt, so der Experte, ist London mit seinen Benchmark-Konzepten. Mehr als zehnmal pro Jahr organisiert Nierhaus firmeninterne Workshops in der britischen Hauptstadt und gilt deshalb in der Branche als London-Spezialist.

Vorschau 2017

Bangkok 09.-12.02.2017

Lernen vom Original. Bangkok ist die Keimzelle für Streetfood und bündelt alle weltweiten Trends in seiner lebendigen Gastro-Szene. Profis, die im Streetfood eine Marktchance sehen, erleben eine einzigartige Vielfalt und Angebotstiefe in Garküchen und Foodständen. In Bangkok sind alle Küchenstile Asiens anzutreffen, die sich mit Einflüssen aus dem Westen verbinden. Meister der Fusion Cuisine ist Chef Ian Kittichai, der in der Thai-Metropole mit mehreren Restaurants und einer Kochschule vertreten ist. Mallgastronomie und der Bakery-Boom sind ebenso Themen wie die Hotelgastronomie und die Club/Barszene. Auf dem Programm stehen Besuche z.B. in dem Modeschöpfer Christian Lacroix gestylten SO Sofitel Bangkok und dem Ausgehbezirk Sukhumvit Soi 11 + 13 mit den brandneuen Hotspots Levels Club & Lounge, Chi Ultra Lounge und Glow. Das neue Siam Kempinski mit Resortcharakter mitten im Stadtzentrum ist das Domizil der Gruppe während des Workshops.



New York 30.03.-02.04.2017

Die New York-Tour zeigt Newcomer und Hotspots in den In-Viertel, aber auch das andere, ursprünglichere New York, kleine Konzepte und Geheimtipps sowie die bunte Vielfalt der Kulturen in den Stadtvierteln.



Singapur 02. – 05.05.2017

Die spektakuläre Architektur, die Vielfalt der Gastronomie und Hotelszene und das pulsierende Nachtleben sichern Singapur einen Platz unter den Top Ten der Trendmetropolen weltweit. Der Singapur-Workshop 2017 mit Fokus auf Back- und Snackkonzepte wird in Zusammenarbeit mit der Valerius GmbH, Forum für ganzheitliches Management veranstaltet.



London 16.-17.06.2017

Die ultimativ führende europäische Metropole, wenn es um neue Konzepte und Innovationen geht. Hier findet man alles: Benchmark-Konzepte für die schnelle Verpflegung, Premium-Bakery, eindrucksvoll inszenierte Restaurants wie z.B. das Duck & Rice von Erfolgs-Gastronom Alan Yau, Mono-Konzepte wie Burger & Lobster und die neuen Highlights der Hotelgastronomie. Schwerpunkt des London-Workshops 2017 sind die Off-Konzepte in den neuen In-Vierteln Hoxton und Shoreditch. Die Gruppe ist im urbanen The Hoxton Hotel mit seiner coolen Neighborhood-Gastronomie untergebracht.



Miami 12.-15.10.2017

Der Workshop zeigt den amerikanischen, von der Systemgastronomie dominierten Markt. Auf dem Programm stehen die erfolgreichsten Ketten und die interessantesten (Fast) Casual- und Snackkonzepte. Dazu südamerikanischer Lebensstil, Designhotels, Open Air-Konzepte und die Begegnung mit der in Europa angesagten Küche Südamerikas und Kubas.



Hong Kong 24.-27.11.2017

Die Hafenstadt steht für große Hoteltradition, Esskultur von Street Kitchen bis Fine Dining, und eine intensive Ausgehszene. Hongkong gilt als Shopping-Hochburg und beeindruckt mit der erfolgreichen Kombination aus Gastronomie und Retail. Im Workshop enthalten ist ein Ausflug in das Spielerparadies Macao, wo glamouröse Dependancen führender Hotel-Casinos aus Las Vegas auf ein amüsierwilliges Publikum treffen.



Alle Programm zum Download unter www.nierhaus.com