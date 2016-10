Hotellerie Schweiz: Vorsichtiger Optimismus bei Schweizer Hoteliers

27.10.2016 Top hotel

Schweizer Hoteliers in den ländlich/alpinen Gebieten blicken optimistischer auf die kommende Wintersaison als im letzten Jahr und als ihre Kolleginnen und Kollegen in den städtischen Regionen. Die Mehrheit beabsichtigt zudem keine Preiserhöhung in den Betrieben. Dies ergab eine Umfrage von hotelleriesuisse bei seinen Mitgliedern.

Im September 2016 führte der Branchenverband hotelleriesuisse eine Umfrage bei den Hotelmitgliedern durch, die deren Einschätzung zur Sommersaison 2016 und zur kommenden Wintersaison 2016/2017 beinhaltete. So zeigt sich in den alpinen Gebieten ein leichter Aufwärtstrend. Dank Gästen aus der Schweiz und Europa, die bevorzugt in diesen Gebieten übernachten, zeichnen diese Regionen ein deutlich positiveres Bild der Sommersaison 2016 als in der letztjährigen Vergleichsperiode.

Der Rückgang der Gäste aus Asien und den Golfstaaten, die mehrheitlich in Städten logieren, deckt sich mit dem negativeren Geschäftsverlauf in diesen Gebieten. Terrorangst, die sich abkühlende chinesische Wirtschaft und neue Visa-Vorschriften für Chinesen sind mögliche Gründe für diese Entwicklung.

Stabilisierung zeichnet sich ab



Rund die Hälfte der befragten Hoteliers (49 Prozent) schätzt die kommende Wintersaison im Vergleich zum Vorjahr als stabil ein. Es bleibe aber festzuhalten, dass eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt schwierig sei, schreibt der Branchenverband in einer Mitteilung zu diesen Einschätzungen.

Tendenziell nehmen Gäste aber immer kurzfristiger Buchungen vor, da diese maßgeblich von Wetter- und Schneeverhältnissen beeinflusst werden. Die im Vergleich zum Vorjahr positivere Einschätzung der Hoteliers spiegelt sich auch in deren Absicht wider, die Preise mehrheitlich stabil zu halten (68 Prozent).

Herausforderungen aktiv angehen



Für die Schweizer Hotellerie bleibt die schwierige Währungssituation aktuell. Weitere Herausforderungen stellen Bereiche wie die Hochpreisinsel Schweiz, die Verfügbarkeit des Personals, Buchungsplattformen und alternative Beherbergungsformen dar. Um die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitglieder zu stärken und die Marktzugänge zu verbessern, will sich der Branchenverband auf nationaler Ebene für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen einsetzen.

Dazu gehören die Lancierung und aktive Begleitung der Fair-Preis-Initiative und die Forderung nach einer tourismusfreundlichen Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Weiter spricht sich hotelleriesuisse für die Forderung eines „Verbot von Knebelverträgen der Internetplattformen gegen die Hotellerie“ aus, die das gesetzliche Verbot sämtlicher Paritätsklauseln verlangt und damit die unternehmerische Freiheit der Hotels in der Preisgestaltung wiederherstellt.

Quelle: htr.ch