Sharing Economy: Airbnb ergreift selbst Maßnahmen

27.10.2016 Top hotel

Unmittelbar vor der Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs in New York, welcher Gastgebern die Veröffentlichung von Angeboten verbietet, die gegen das New Yorker Gesetz über kurzfristige Vermietung verstoßen, hat die „Home-sharing“-Plattform Airbnb selbst Maßnahmen vorgeschlagen, die im Einklang mit HOTREC’s 10 Schritten zu einer verantwortungsbewussten Sharing Economy stehen.

Zur Abwehr der Gesetzesverschärfung bietet Airbnb nun eine Gastgeberregistrierung an, um staatlichen Stellen die Gesetzesumsetzung und deren Kontrolle zu erleichtern. Die Registrierung der Kurzzeitübernachtungen ist seit mehr als zwei Jahren eine Schlüsselforderung des europäischen Hotel- und Gastronomieverbandes HOTREC.

Außerdem möchte die Plattform gegen mehrfach gelistete Gastgeber – ein klares Indiz für professionelle Geschäftstätigkeit – schärfer vorgehen. HOTREC fordert ebenfalls eine klare Unterscheidung zwischen privater und gewerblicher Tätigkeit und stellt dabei auf das Offerieren mehrerer Angebote ab. Darüber hinaus sind alle regelmäßigen Vermietungen ebenfalls als gewerbliche Tätigkeiten einzustufen, um ein Umgehen europäischer Vorschriften zu verhindern und so den Verbraucher zu schützen.

Der Vorstoß der Plattform ist für New York zu spät gekommen, denn dort wurde die Gesetzesvorlage bereits verabschiedet, um das Multiple Dwelling Law von 2010 besser durchzusetzen, das Wohnungsvermietungen für weniger als 30 Tage verbietet. Das Angebot durch Airbnb ist jedoch als klarer Beleg zu werten, die Vermietungsplattformen mehr zu einer verantwortlichen „kollaborativen“ Wirtschaft beitragen können.

„Plattformen haben eine klare Verantwortung, die Märkte und die Wirtschaft fair für alle Beteiligten zu gestalten“, so Christian de Barrin, CEO von HOTREC. Ramón Estalella, Vorsitzender der HOTREC Task Force „Sharing“ Economy, ergänzt: „Die obligatorische Registrierung der Aktivitäten bei den örtlichen Behörden ist der alternativlose Weg zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten und damit der Schattenwirtschaft“.