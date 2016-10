PrivateCityHotels: Fortbildungsoffensive für Mitarbeiter

26.10.2016 Top hotel

Eine Reihe von Schulungsangeboten mit Themen für alle Bereiche der Hotellerie haben die PrivateCityHotels gestartet. Den Auftakt machte Ende September eine Veranstaltung für Front Office Manager und Rezeptionsmitarbeiter im Schick Hotel Stefanie in Wien.

Die 18 Teilnehmer aus den privat geführten Stadthotels der Gruppe erfuhren von Seminarleiter Ronny Hollenstein Tipps und Tricks, um in schwierigen Situationen gelassen, freundlich und professionell zu bleiben. Außerdem erlernten sie praktische Instrumente, um Signale von Gästen zu deuten, eigene Muster zu erkennen und Gespräche so zu lenken, dass sie für alle Beteiligten angenehm sind.

Ab Januar 2017 wird es im Rahmen der PCH Akademie ein umfangreiches Angebot an Schulungen geben: Offen für alle Mitglieder der PrivateCityHotels werden monatlich ein bis zwei Schulungen mit acht bis 16 Unterrichtseinheiten in Salzburg angeboten, darunter zu den Themen Yield- und Revenuemanagement, Servicequalität und Gästebegeisterung, erfolgreiches Up-Selling sowie Cross-Cultural Training für den Umgang mit Gästen aus anderen Nationen. Ab der zweiten Jahreshälfte soll es das Angebot auch in weiteren Städten geben, in denen die PrivateCityHotels vertreten sind.