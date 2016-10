Azubi-Contest der Selektion Deutscher Luxushotels: Vanessa Frömel hat eine großartige Karriere vor sich

25.10.2016 Carsten Hennig

Einen der härtesten Nachwuchswettbewerbe für sich zu entscheiden ist eine großartige Leistung: Vanessa Frömel, 23, hat das geschafft – sie erreichte den ersten Platz beim jährlichen Azubi Contest für die angehenden Hotelkaufleute der Selektion Deutscher Luxushotels.Wer schaffte es noch aufs Stockerl?

Auf Platz zwei des jährlichen Wettbewerbs, der im Grand Hotel Heiligendamm ausgetragen wurde, kam Lucas Eichholz (Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg) und Laetitia Zipperlin (Excelsior Hotel Ernst Köln) erreichte den dritten Rang.

Die Kollektion der führenden Grand Hotels in Deutschland fördert seit ihrer Gründung vor bald 30 Jahren die talentiertesten Nachwuchskräfte mit einem breiten Ausbildungs- und Austauschprogramm. Dazu gehören die jährlich ausgetragenen Azubi Contests für Köche und Hotelkaufleute, bei denen die wichtigsten Eckpfeiler des Fachwissens abgefragt werden und bei Präsentationen noch mehr Empathie gefragt ist. Es nehmen stets die besten Talente unter den Nachwuchs-Entertainern teil und liegen meist in den Punktewertungen knapp beeinander.

Vanessa Frömel ist eines dieser Ausnahmetalente. Sie hatte sich u.a. mit einem selbstgeschriebenem Lied über ihr großes Faible am Genre des F&B beworben. Der Song hat das Zeug dazu, ein vitaler Hit zu werden. Mit ihrem Lern- und Schaffensdrang will sie nun an die großen Theken der Welt - verbunden mit dem Traum, eine exquisite Hotelbar zu leiten.

Weitere Infos: www.selektion-deutscher-luxushotels.com